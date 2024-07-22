Перерегистрация авто только с «пропиской»: Рада рассмотрит законопроект о расширенной проверке данных — Finance.ua
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Перерегистрация авто только с «пропиской»: Рада рассмотрит законопроект о расширенной проверке данных

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Перерегистрация авто только с «пропиской»: Рада рассмотрит законопроект о расширенной проверке данных
Перерегистрация авто только с «пропиской»: Рада рассмотрит законопроект о расширенной проверке данных
Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект, предусматривающий проверку места жительства и других персональных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительских прав.
Согласно законопроекту № 9504, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины получат доступ к расширенному перечню информации о гражданах, обращающихся за административными услугами в сфере дорожного движения.
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Также Кабинет Министров Украины получит полномочия определять порядок получения и объема информации, необходимой для предоставления ряда административных услуг. Речь идет об услугах по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств и т. п.

Какую информацию будут проверять

Для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто или получением водительских прав, из государственных реестров смогут истребовать персональную информацию. Она, в частности, будет содержать:
  • имя человека на украинском языке и латиницей;
  • дату и место рождения;
  • сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства;
  • реквизиты документов, удостоверяющих личность;
  • уникальный номер записи в Реестре;
  • отцифрованный образ лица человека.
Автоматизация проверки данных должна снизить нагрузку на работников сервисных центров МВД. А доступ к актуальным данным из разных реестров сможет минимизировать риск ошибок при оформлении документов.
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По материалам:
Телеграф
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