Перерегистрация авто только с «пропиской»: Рада рассмотрит законопроект о расширенной проверке данных — Finance.ua

Перерегистрация авто только с «пропиской»: Рада рассмотрит законопроект о расширенной проверке данных
Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект, предусматривающий проверку места жительства и других персональных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительских прав.
Согласно законопроекту № 9504, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины получат доступ к расширенному перечню информации о гражданах, обращающихся за административными услугами в сфере дорожного движения.
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Также Кабинет Министров Украины получит полномочия определять порядок получения и объема информации, необходимой для предоставления ряда административных услуг. Речь идет об услугах по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств
и т. п.
Какую информацию будут проверять
Для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто или получением водительских прав, из государственных реестров смогут истребовать персональную информацию. Она, в частности, будет содержать:
- имя человека на украинском языке и латиницей;
- дату и место рождения;
- сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность;
- уникальный номер записи в Реестре;
- отцифрованный образ лица человека.
Автоматизация проверки данных должна снизить нагрузку на работников сервисных центров МВД. А доступ к актуальным данным из разных реестров сможет минимизировать риск ошибок при оформлении документов.
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