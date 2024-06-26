Теперь на портале «Дія» можно обновить данные о месте прописки — Finance.ua

Теперь на портале «Дія» можно обновить данные о месте прописки Сегодня 16:16 — Личные финансы

Теперь на портале «Дія» можно обновить данные о месте прописки

На портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном местожительстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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«Заметили неактуальный адрес или неверную дату регистрации в цифровом паспорте? Не можете сформировать выписку о местожительстве? Теперь не нужно ехать в ЦПАУ по месту регистрации, чтобы дополнить данные в реестре — сделайте это в Дії в несколько кликов», — говорится в сообщении.

Как понять, что нужно обновить данные о регистрации:

не формируется выписка о местожительстве;

есть ошибка в местожительстве в паспорте в Дії;

изменена фамилия, но информация об этом не обновлена ​​в выписке.

Украинцы, которым уже исполнилось 15 лет, могут самостоятельно актуализировать данные о своем местожительстве.

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Услуга доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых громад с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий:

Харьковская — Двуречанская громада;

Запорожская — Водянская, Степногорская громады;

Херсонская — Бехтерская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громады;

Донецкая — Кальчицкая, Никольская громады.

Также услуга недоступна гражданам, у которых зарегистрировано местожительство на территории Крыма и отдельных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее в «Дії» приступили к тестированию новых функций — стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени.

Если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.

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