Теперь на портале «Дія» можно обновить данные о месте прописки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Теперь на портале «Дія» можно обновить данные о месте прописки

Личные финансы
42
Теперь на портале «Дія» можно обновить данные о месте прописки
Теперь на портале «Дія» можно обновить данные о месте прописки
На портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном местожительстве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Читайте также
«Заметили неактуальный адрес или неверную дату регистрации в цифровом паспорте? Не можете сформировать выписку о местожительстве? Теперь не нужно ехать в ЦПАУ по месту регистрации, чтобы дополнить данные в реестре — сделайте это в Дії в несколько кликов», — говорится в сообщении.

Как понять, что нужно обновить данные о регистрации:

  • не формируется выписка о местожительстве;
  • есть ошибка в местожительстве в паспорте в Дії;
  • изменена фамилия, но информация об этом не обновлена ​​в выписке.
Украинцы, которым уже исполнилось 15 лет, могут самостоятельно актуализировать данные о своем местожительстве.
Читайте также
Услуга доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых громад с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий:
  • Харьковская — Двуречанская громада;
  • Запорожская — Водянская, Степногорская громады;
  • Херсонская — Бехтерская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громады;
  • Донецкая — Кальчицкая, Никольская громады.
Также услуга недоступна гражданам, у которых зарегистрировано местожительство на территории Крыма и отдельных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее в «Дії» приступили к тестированию новых функций — стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени.
Если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.