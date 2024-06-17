Правительство разрешило использовать искусственный интеллект в «Дія» — Finance.ua

Правительство разрешило использовать искусственный интеллект в «Дія»
Кабинет Министров внес изменения в Положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг. Отвечать пользователям будет искусственный интеллект.
Об этом сообщается в постановлении от 13 июня 2024 г. № 693.
Документом разрешено использование технологий искусственного интеллекта в Портале Дія.
Кроме того, пользователи будут получать информационную поддержку о порядке пользования Порталом Дія «в частности с использованием технологий искусственного интеллекта».
Также постановлением предусмотрено с помощью Портала Дія внесение в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.
С помощью «Дія» можно получить более 700 государственных услуг онлайн, включая:
Получение и хранение цифровых документов, таких как паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о рождении
- Уплата налогов и штрафов
- Регистрация бизнеса
- Запись на прием к врачу
- Получение пенсий и других социальных выплат
- Смена места регистрации проживания
- Подача заявлений на получение загранпаспорта.
Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины поддержал постановление о бронировании военнообязанных через портал «Дія». В правительстве обещают, что процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат — через час.
Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
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