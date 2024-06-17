Правительство разрешило использовать искусственный интеллект в «Дія» — Finance.ua

Правительство разрешило использовать искусственный интеллект в «Дія» Сегодня 12:33 — Финтех и Карты

Правительство разрешило использовать искусственный интеллект в «Дія»

Кабинет Министров внес изменения в Положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг. Отвечать пользователям будет искусственный интеллект.

Об этом сообщается в постановлении от 13 июня 2024 г. № 693

Документом разрешено использование технологий искусственного интеллекта в Портале Дія.

Кроме того, пользователи будут получать информационную поддержку о порядке пользования Порталом Дія «в частности с использованием технологий искусственного интеллекта».

Также постановлением предусмотрено с помощью Портала Дія внесение в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.

С помощью «Дія» можно получить более 700 государственных услуг онлайн, включая:

Получение и хранение цифровых документов, таких как паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о рождении

Уплата налогов и штрафов

Регистрация бизнеса

Запись на прием к врачу

Получение пенсий и других социальных выплат

Смена места регистрации проживания

Подача заявлений на получение загранпаспорта.

Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины поддержал постановление о бронировании военнообязанных через портал «Дія». В правительстве обещают, что процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат — через час.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.