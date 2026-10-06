Дешевеют ли квартиры на левом берегу Киева из-за обстрелов

Обстрелы транспортной инфраструктуры Киева пока не привели к резкому падению цен на жилье на левом берегу столицы. Аренда в отдельных районах действительно дешевеет, но подобная тенденция наблюдается и на правом берегу.
Об этом в комментарии Dilo рассказала руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.
Как изменилась стоимость аренды квартир
По данным ЛУН, с 24 сентября по 5 октября медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Днепровском районе уменьшилась с 14 тыс. грн до 13 тыс. грн в месяц. Это на 7,1% меньше.
В Деснянском районе аренда подешевела с 9,5 тыс. грн до 9 тыс. грн, то есть на 5,3%. В то же время в Дарницком районе медианная стоимость однокомнатной квартиры осталась на уровне 15 тыс. грн.
Снижение цен было зафиксировано и на правом берегу. В частности, в Оболонском районе медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры сократилась с 16 тыс. грн до 15 тыс. грн — на 6,3%.
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В целом по Киеву за этот период аренда однокомнатных квартир подешевела с 18 тыс. грн до 17 тыс. грн. Таким образом, снижение составило 5,6%.
«Обвала цен на левом берегу Киева мы не видим. Аренда в отдельных районах действительно дешевеет, но похожая динамика есть и на правом берегу», — отметила Людмила Кирюхина.
По словам эксперта, пока рано связывать изменение стоимости аренды именно с обстрелами мостов. На цены могут влиять и другие факторы, а для оценки изменений спроса и стоимости жилья требуется более длительный период наблюдений.
Что происходит с ценами на продажу квартир
На вторичном рынке Киева резкого удешевления квартир также не наблюдается. Этот сегмент реагирует на изменения медленнее, чем рынок аренды.
Кирюхина отметила, что цены на вторичное жилье стали снижаться еще весной. Однако за последний месяц падение составило менее 1%.
Если сравнивать с прошлым годом, стоимость квартир на вторичном рынке Киева почти не изменилась. Сейчас она примерно на 0,5% выше, чем год назад.
Ранее мы сообщали, что аренда однокомнатных квартир в Киеве за последние три года существенно подорожала. Наибольший рост зафиксирован на Виноградаре — с 10 тыс. грн в 2023 году до 24 тыс. грн в 2026-м. Также мы писали, на фоне российских атак в Киеве изменили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.