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Дешевеют ли квартиры на левом берегу Киева из-за обстрелов

Недвижимость
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Квартиры на левом берегу Киева
Квартиры на левом берегу Киева
Обстрелы транспортной инфраструктуры Киева пока не привели к резкому падению цен на жилье на левом берегу столицы. Аренда в отдельных районах действительно дешевеет, но подобная тенденция наблюдается и на правом берегу.
Об этом в комментарии Dilo рассказала руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

Как изменилась стоимость аренды квартир

По данным ЛУН, с 24 сентября по 5 октября медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Днепровском районе уменьшилась с 14 тыс. грн до 13 тыс. грн в месяц. Это на 7,1% меньше.
В Деснянском районе аренда подешевела с 9,5 тыс. грн до 9 тыс. грн, то есть на 5,3%. В то же время в Дарницком районе медианная стоимость однокомнатной квартиры осталась на уровне 15 тыс. грн.
Снижение цен было зафиксировано и на правом берегу. В частности, в Оболонском районе медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры сократилась с 16 тыс. грн до 15 тыс. грн — на 6,3%.
В целом по Киеву за этот период аренда однокомнатных квартир подешевела с 18 тыс. грн до 17 тыс. грн. Таким образом, снижение составило 5,6%.
«Обвала цен на левом берегу Киева мы не видим. Аренда в отдельных районах действительно дешевеет, но похожая динамика есть и на правом берегу», — отметила Людмила Кирюхина.
По словам эксперта, пока рано связывать изменение стоимости аренды именно с обстрелами мостов. На цены могут влиять и другие факторы, а для оценки изменений спроса и стоимости жилья требуется более длительный период наблюдений.

Что происходит с ценами на продажу квартир

На вторичном рынке Киева резкого удешевления квартир также не наблюдается. Этот сегмент реагирует на изменения медленнее, чем рынок аренды.
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Кирюхина отметила, что цены на вторичное жилье стали снижаться еще весной. Однако за последний месяц падение составило менее 1%.
Если сравнивать с прошлым годом, стоимость квартир на вторичном рынке Киева почти не изменилась. Сейчас она примерно на 0,5% выше, чем год назад.
Ранее мы сообщали, что аренда однокомнатных квартир в Киеве за последние три года существенно подорожала. Наибольший рост зафиксирован на Виноградаре — с 10 тыс. грн в 2023 году до 24 тыс. грн в 2026-м.
Также мы писали, на фоне российских атак в Киеве изменили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.
По материалам:
Finance.ua
КиевЖилая недвижимостьКвартира
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