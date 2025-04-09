Планировки, которых на всех не хватает: какие квартиры покупают украинцы в войну — Finance.ua

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Планировки, которых на всех не хватает: какие квартиры покупают украинцы в войну

Недвижимость
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Планировки, которых на всех не хватает: какие квартиры покупают украинцы в войну
Планировки, которых на всех не хватает: какие квартиры покупают украинцы в войну
Доля европланировок в структуре спроса на первичном рынке жилья столицы в настоящее время составляет от 55 до 65% в зависимости от сегмента — в частности в классах «комфорт+» и «бизнес».
Об этом идет речь в аналитическом исследовании группы компаний DIM.
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За последний год интерес к таким адаптивным форматам возрос среди покупателей всех возрастов.
Планировки, которых на всех не хватает: какие квартиры покупают украинцы в войну
В возрастной группе до 40 лет каждый третий выбирает европланирование, преимущественно однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью от 42 до 85 кв. Основной мотив — жилье «для себя» или с учетом партнерства и будущей семьи. Покупатели от 40 лет — каждый четвертый предпочитает двухкомнатные европланировки или эргономичные трехкомнатные квартиры площадью 90−130 кв.м.
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Планировки, которых на всех не хватает: какие квартиры покупают украинцы в войну
«В обеих возрастных группах ключевым фактором выбора остается функциональное зонирование. Просторная кухня-гостиная площадью 24−27 кв. м выполняет роль главной зоны совместного досуга, а отдельные спальни (12−14 кв. м) с санузлами и гардеробами — обеспечивают приватность и комфорт для отдыха», — отмечает младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский, ссылаясь на данные исследования структуры спроса.
Доля европланировок
В 2022 году доля европланировок в структуре спроса составила 38%, в 2023 — уже 44%, а в 2024 году выросла до 52%. При этом предложение в этом сегменте планировочных решений до сих пор ограничено: только каждая восьмая квартира в возводимых в столице новостройках соответствует критериям полноценного европланирования с просторной кухней-гостиной, изолированными спальнями и эффективным зонированием.
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Тенденции

Тенденция на рост спроса на европланирование сохранится и в 2025 году. Среди причин — изменение образа жизни, рост количества членов семьи, находящихся одновременно дома, и стремление к многофункциональному пространству.
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Напомним, согласно новому законодательству, владельцы жилья теперь будут платить налог в зависимости от площади недвижимости и ее местонахождения.
Основной новацией является повышение базовой ставки до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, превышающий норму. К примеру, для квартир свыше 60 квадратных метров или домов свыше 120 квадратных метров эта норма станет обязательной. В то же время в крупных городах, таких как Киев или Одесса, местные власти могут ввести дополнительные коэффициенты, которые повлияют на конечную сумму.

Справка Finance.ua:

  • На вторичном рынке недвижимости Киева существенно выросли цены. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 8,69%, или почти на 5 000 грн — со средних 57 242 до 62 214 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
  • Украинцы, чье жилье уничтожено в результате российской агрессии, могут получить компенсацию для строительства на собственном участке. В среднем сумма составляет 1,5 млн грн.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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