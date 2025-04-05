Цены на жилье в Киеве повысились: какова стоимость квартир на вторичном рынке — Finance.ua

Цены на жилье в Киеве повысились: какова стоимость квартир на вторичном рынке Сегодня 10:10 — Недвижимость

Цены на жилье в Киеве повысились: какова стоимость квартир на вторичном рынке, Фото: freepik

На вторичном рынке недвижимости Киева существенно выросли цены. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 8,69% или почти на 5 000 грн — со средних 57 242 до 62 214 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Об этом сообщает M2bomber.

Сколько стоит «квадрат»

По его данным, за год стоимость квадратного метра на столичной «вторичке» выросла на 5%. Или почти 3000 грн.

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За месяц цены снизились на 2,32%, или почти на 1600 грн. Что, не исключено, может свидетельствовать о зарождении нового тренда — на удешевление жилья.

Какие районы самые дешевые

По данным аналитиков, по районам столицы стоимость «квадратов» колеблется от средних 46924 до 102799 грн.

То есть разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 55 875 грн — и за 1 кв. м в дорогом районе можно приобрести более 2 кв. м в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Святошинском районе — в среднем 46924 грн за квадратный метр.

За ним следуют:

Днепровский — 48 942 грн;

Деснянский — 49 606 грн;

Дарницкий — 55 950 грн.;

Голосеевский — 62 270 грн;

Подольский — 62 214 грн;

Соломенский — 62 853 грн;

Шевченковский — 65600 грн;

Оболонский — 66 412 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 102799 грн.

По какой цене «квадрата» купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость «квадрата» для 1-комнатных квартир на уровне 48 тыс. грн — 9,6% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цены:

44 800 грн — 7,6% объявлений;

51 200 грн — 7%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» 3 200 грн. Однако таких объявлений всего 0,6%.

Напомним, расходы украинцев на аренду жилья существенно разнятся в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. В регионах вблизи зон ведения активных боевых действий они составляют 15−30%. В то же время во Львове, Ужгороде и Киеве расходы на аренду забирают львиную долю доходов.

Обозреватель По материалам:

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