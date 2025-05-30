Стоимость жилья растет: какие квартиры подорожали больше всего — Finance.ua

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Стоимость жилья растет: какие квартиры подорожали больше всего

Недвижимость
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Стоимость жилья растет: какие квартиры подорожали больше всего
Стоимость жилья растет: какие квартиры подорожали больше всего
За первый квартал жилье в Украине подорожало на 3,9%.
Об этом сообщает ЛУН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Согласно данным Госстата, в течение первого квартала 2025 года общий уровень удорожания жилья составил 3,9%. При этом первичка за этот период подорожала на 4,3%, а вторичка — на 3,6%.
Индекс цен на жилье по отношению к предыдущему кварталу:
Стоимость жилья растет: какие квартиры подорожали больше всего
За год (по сравнению с ценами 1 квартала 2024 года) подорожание квартир составило 11,2%: стоимость первички увеличилась на 14,8%, а вторички — на 9,3%.
Индекс цен на жилье по отношению к первому кварталу прошлого года:
Стоимость жилья растет: какие квартиры подорожали больше всего
Цены на первичном рынке растут более активно, чем на вторичке. Это может указывать на:
  • большее инфляционное давление на первичку, связанное с увеличением себестоимости строительства (ростом цен на строительные материалы, повышением уровня оплаты труда строителей и т. п.);
  • постепенное возвращение инвесторов (в частности, из-за ожиданий дальнейшего роста цен на жилье, переориентацию государственной льготной программы єОселя на первичный рынок и т. п.);
  • уменьшение объема предложения строящихся квартир.
Также из приведенных данных можно увидеть, что за первый квартал 2025 года 1-комнатные квартиры дорожали несколько активнее 2-х и 3-х комнатных. В частности, за 3 месяца «однушки» прибавили 4,4% стоимости, а 2- и 3-комнатные — по 4,2%.

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На вторичном рынке в первом квартале самый высокий прирост стоимости был зафиксирован в сегменте 1- и 3-комнатных квартир — они подорожали на 3,7%. А 2-комнатные за этот период прибавили 3,5%.
Напомним, по данным Госстата, в январе-марте 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 28 432 квартиры. Из них 8462 расположены в одноквартирных жилых домах, а остальные — 19 970 — в многоквартирных.
Украинский рынок недвижимости продолжает адаптироваться к новым реалиям. Так, в Киеве и Львове цены на жилье остаются высокими, но темпы роста стоимости недвижимости замедлились примерно до 5−10% в год из-за высокой конкуренции и насыщенности рынка. В средних по размеру и количеству населения в Черновцах, Житомире и Виннице стабильный спрос на жилье.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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