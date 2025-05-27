Ремонт и количество комнат: какие квартиры готовы покупать украинцы в 2025 году — Finance.ua

Ремонт и количество комнат: какие квартиры готовы покупать украинцы в 2025 году Сегодня 12:03 — Недвижимость

Ремонт и количество комнат: какие квартиры готовы покупать украинцы в 2025 году

На выбор жилья в 2025 году влияет немало факторов, но самые главные из них — финансовые возможности и оценка рисков из-за войны. Кого-то из потенциальных покупателей эти факторы останавливают, а кто-то решает купить квартиру или из собственных сбережений, или воспользовавшись государственными программами.

Какое жилье ищут украинцы в 2025 году: первичное или вторичное, одно- или двухкомнатное, с ремонтом или без? Рассказываем, какие квартиры интересуют покупателей и что может стать их выбором в этом году.

Новостройка или вторичка

Квартиры на вторичном рынке пользуются значительно большим спросом, чем жилье в новостройках. По данным апрельского опроса OLX Недвижимости, 61% респондентов рассматривали или рассматривают жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако квартиру только в новостройке ищут 14% опрошенных, тогда как только вторичное жилье — 24%.

Также аналитики OLX исследовали, что откликов на вторичные квартиры более чем в 3 раза больше, чем на жилье в новостройках. А это свидетельствует о значительном преобладании по спросу.

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«Экономические реалии — низкие доходы и рост цен — толкают украинцев ко вторичному рынку, где можно найти более доступное жилье без рисков ожидания», — комментируют в OLX Недвижимости.

Как раз возможность немедленного заселения украинцы во время опроса назвали главным преимуществом вторички (68% респондентов).

возможность оценить реальное состояние объекта (57%);

сформированная инфраструктура (51%);

шанс поторговаться (50%);

более широкий выбор районов (34%).

Решающим фактором опрошенные называют более низкую цену. Часто квартира на вторичке становится выбором покупателей, которые не могут позволить себе жилье в новостройке или ждать завершения строительства.

Первичный рынок остается привлекательным для тех, кто готов потратить больше за лучший комфорт в будущем. По данным опроса, квартиру в новостройке рассматривают из-за:

автономности отопления и наличия резервного питания (53%);

современной планировки (51%);

развитой инфраструктуры, учитывая наличие стоянок и детских площадок (45%);

интересуют новые материалы и технологии строительства (44%).

Возможность сэкономить на начальных этапах (31%) и оформить «єОселю» (25%) — также важные факторы, особенно в условиях экономической неопределенности.

Однако первичный рынок имеет существенные недостатки: 69% опрошенных считают, что покупка может быть рискованной из-за незавершения строительства, а 61% считают, что задержки в сдаче домов в эксплуатацию сейчас существенны. И это не считая высокой цены, затрат на ремонт и ожидания, которые украинцы также выделили как значительные недостатки.

Одна, две или три комнаты

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры являются самыми популярными на рынке. В основном такими помещениями интересуются молодые семьи, а также инвесторы, которые планируют сдавать их в аренду, отмечают аналитики OLX Недвижимости.

Одна из главных причин такого выбора — более низкие цены по сравнению с большими по площади предложениями. К тому же квартиры с одной и двумя комнатами ввиду их ценового диапазона подходят под критерии государственной программы «єОселя».

Кстати, средняя стоимость одно- и двухкомнатных квартир на OLX составляет 1,67 миллиона и 2,32 миллиона гривен соответственно. Трехкомнатные жилые помещения продают в среднем за 4,34 миллиона гривен, а четырех- и пятикомнатные — за 8,87 миллиона и 18,5 миллиона гривен соответственно. Последние пользуются наименьшим спросом, очевидно, что из-за высокой цены. Соответственно количество предложений с таким количеством комнат на рынке невелико.

Почему квартиры с ремонтом в приоритете

Потенциальные покупатели больше всего интересуются квартирами с приемлемыми бытовыми условиями (есть коммуникации, частично мебель и техника) и с евроремонтом. Это еще раз подтверждает тот факт, что украинцы больше ищут готовое вторичное жилье.

«Большинство людей ищут квартиры с ремонтом. Квартиры, в которых есть любой ремонт, то есть такие, куда можно сразу переехать. Ремонт занимает много времени, а еще это лишние расходы. Людям нужно заселяться сейчас, а не откладывать жизнь на потом», — говорит Елена Гайдамаха, президент Ассоциации специалистов по недвижимости.

Средняя стоимость квартиры с приемлемыми условиями для проживания составляет 1,35 миллиона гривен, а жилья с евроремонтом — 2,61 миллиона гривен.

Квартиры с ремонтом по авторскому проекту пользуются гораздо меньшим спросом из-за более высокой цены — в среднем 4,38 миллиона гривен.

Какие квартиры выбирают в новостройках

Из-за полномасштабного вторжения у покупателей, решающих купить жилье в новостройках, сформировалась одна любопытная тенденция. Речь идет о выборе квартиры не под нужды одного жителя, пары или семьи, а семьи из нескольких поколений.

«Многие потенциальные покупатели забирают родителей или родственников с временно оккупированных территорий и перевозят их к себе. Это напрямую влияет на запросы покупателей на рынке недвижимости. В частности, видим устойчивую тенденцию к выбору формата европланировок, где общие зоны составляют от трети полезной площади», — рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Речь идет о квартирах площадью от 55 до 85 квадратов, где есть большие кухни-гостиные, два санузла и достаточное количество мест для хранения. Это могут быть и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные жилые помещения.

В процентном соотношении, по наблюдениям Берещак, лидером являются двухкомнатные квартиры с европланировкой (41%), а далее однокомнатные (38%) и трехкомнатные (21%).

Поскольку преимуществом новостроек является автономность, покупатели обращают внимание на наличие альтернативных источников питания (есть ли возможность запитать лифтовое оборудование, насос для подачи воды и т. п. ). Также среди критериев выбора:

наличие укрытия в доме или поблизости;

обустройство двора и функциональность пространственной планировки;

ощущение тишины и покоя (зеленые зоны, ограниченный трафик, школы и сады рядом, отсутствие военных объектов поблизости).

«Покупатели обращают внимание на этажность, потому что это вопрос комфорта в случае возможных блэкаутов. Они выбирают варианты от 2 до 9 этажа, часто даже ограничиваются 7 этажом, если речь идет о старом жилом фонде», — прокомментировала Виктория Берещак.

Высокие этажи менее популярны по двум причинам:

из-за более высокой цены, которая стартует от 3 миллионов гривен (в среднем на 30% дороже предложений на низких и средних этажах);

из-за угрозы воздушных обстрелов с началом полномасштабного вторжения.

Телеканал 24 По материалам:

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