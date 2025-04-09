Какую сумму компенсации можно получить для строительства на собственном участке — Finance.ua

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Какую сумму компенсации можно получить для строительства на собственном участке

Недвижимость
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Какую сумму компенсации можно получить для строительства на собственном участке
Какую сумму компенсации можно получить для строительства на собственном участке
Украинцы, чье жилье уничтожено в результате российской агрессии, могут получить компенсацию для строительства на собственном участке. В среднем сумма составляет 1,5 млн грн.
Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«В этом году в государственной программе єВідновлення появился новый компонент — компенсация на восстановление частного дома на собственном участке. В прошлом году люди подавали такие заявления, но получить средства не могли, потому что этого компонента еще не было. Сейчас это стало возможно — заявки уже можно подавать через приложение или портал Дія и в ЦПАУ», — сказала Шуляк.
Она добавила, что вместе с заявкой на компенсацию следует подавать и уведомление о начале строительных работ. После этого участок посетят члены комиссии органа местного самоуправления.

Как все происходит

«По алгоритму, который применяется для всех регионов, комиссия начисляет соответствующую сумму целевых средств. Первый транш в размере 50% человек получает при покупке стройматериалов, строительных услуг или проектирования строительства. После отчета о расходах можно получить оставшиеся средства на окончание строительства», — пояснила глава комитета по градостроительству.
Она подчеркнула, что этой услугой может воспользоваться любой, у кого жилье разрушено в результате российской агрессии. Исключение составляют только зоны, где ведутся активные боевые действия, и временно оккупированные территории.

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«По состоянию на 2024 год было зарегистрировано более 5800 заявлений на восстановление на собственном участке. В настоящее время 600 семей уже воспользовались такой возможностью и получили компенсации», — сообщила Шуляк.
По ее словам, сумму средств начисляют по соответствующему алгоритму с учетом региона, стоимости квадратного метра уничтоженного и нового жилья и ряда других показателей.
Алгоритм позволяет максимально учесть рыночные цены. В среднем можно рассчитывать на 1,5 млн грн компенсации на восстановление дома на собственном участке и решить жилищный вопрос", — подытожила Шуляк.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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