Цены на квартиры в Украине в апреле 2025 года — мнение экспертов Сегодня 21:00 — Недвижимость

Цены на квартиры в Украине в апреле 2025 года — мнение экспертов

В Украине цены на квартиры продолжают расти, что обусловлено многими факторами, в частности, геополитической ситуацией, инфляцией и дисбалансом между спросом и предложением.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время жилье подорожает еще на 1−3%, что делает инвестиции в недвижимость очень актуальными.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в своем комментарии отмечает, что рынок недвижимости Украины меняется под влиянием различных экономических, политических и социальных аспектов.

Основные факторы роста цен на недвижимость

Удорожание квадратного метра стало заметным, заставляя как покупателей, так и продавцов внимательно следить за переменами. Среди основных факторов, влияющих на рост цен, выделяются:

Геополитическая ситуация: Война и ее окончание остаются главными факторами, влияющими на покупательскую активность. Политические новости, свидетельствующие о возможности мира или, напротив, эскалации конфликта, существенно изменяют настроения покупателей.

Война и ее окончание остаются главными факторами, влияющими на покупательскую активность. Политические новости, свидетельствующие о возможности мира или, напротив, эскалации конфликта, существенно изменяют настроения покупателей. Сотрудничество девелоперов с финансовыми учреждениями: Строительные компании активнее сотрудничают с банками и инвестиционными фондами, что позволяет расширить финансовые программы, в частности, рассрочку платежей. «Спрос на долгосрочную рассрочку растет, особенно в Киевском регионе. Около трети покупателей ищут такие варианты, но не все застройщики готовы предложить их», — отмечает Берещак.

Строительные компании активнее сотрудничают с банками и инвестиционными фондами, что позволяет расширить финансовые программы, в частности, рассрочку платежей. «Спрос на долгосрочную рассрочку растет, особенно в Киевском регионе. Около трети покупателей ищут такие варианты, но не все застройщики готовы предложить их», — отмечает Берещак. Инфляция и рост себестоимости: Стоимость строительных материалов, логистики и труда растет, что непосредственно влияет на конечную цену жилья. Только за первый квартал 2025 года цены на первичном рынке выросли на 5% в национальной валюте. «Наибольший рост отмечается в комфорт-плюс сегменте, где цены поднялись на 7%. Если комплекс активно развивается и имеет удобные финансовые условия, стоимость может расти еще быстрее», — добавляет эксперт.

Стоимость строительных материалов, логистики и труда растет, что непосредственно влияет на конечную цену жилья. Только за первый квартал 2025 года цены на первичном рынке выросли на 5% в национальной валюте. «Наибольший рост отмечается в комфорт-плюс сегменте, где цены поднялись на 7%. Если комплекс активно развивается и имеет удобные финансовые условия, стоимость может расти еще быстрее», — добавляет эксперт. Сезонные колебания: Весна традиционно является периодом активного движения на рынке недвижимости. Строительство возобновляется после зимнего замедления, что также способствует повышению цен.

Весна традиционно является периодом активного движения на рынке недвижимости. Строительство возобновляется после зимнего замедления, что также способствует повышению цен. Спрос и предложение: На сегодняшний день спрос на качественные новостройки превышает предложение, что провоцирует дальнейший рост стоимости. Больше всего дорожают объекты с высокими темпами строительства и комфортной инфраструктурой.

Согласно прогнозам экспертов, в апреле 2025 года цены на квартиры могут расти еще на 1−3% в зависимости от региона и стадии строительства конкретного объекта. Это означает, что планирующим покупку следует быстро принимать решения, чтобы зафиксировать текущую цену. Продавцам следует рассмотреть возможность подождать, чтобы продать недвижимость по более высокой стоимости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.