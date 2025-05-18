Как изменились цены на строительно-монтажные работы: данные Госстата — Finance.ua

Как изменились цены на строительно-монтажные работы: данные Госстата Сегодня 17:15 — Недвижимость

Как изменились цены на строительно-монтажные работы: данные Госстата

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-марте 2025 выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Читайте также Как война переписала себестоимость квадратного метра

По данным статведомства, в первом квартале 2025 года к первому кварталу 2024-го цены увеличились во всех сегментах строительства:

в жилищном строительстве рост составил 7,2%;

в нежилом — 7%;

в инженерном — 6,3%.

По сравнению с предыдущим кварталом цены выросли на 1,9%, 2,1% и 1,9% соответственно.

Читайте также Верят ли покупатели в падение цен на квартиры в Киеве — опрос ЛУН

В марте-2025 по март-2024 цены на строительные работы выросли на 6,8%, в том числе в жилом секторе — на 7,1%, нежилом — на 7,2%, инженерном — 6,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1%, 0,7% и 0,6% соответственно.

В 2024 году цены на строймонтаж работы увеличились на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023-м — выросли на 15,8% к 2022 году.

Читайте также Страны, где украинцы наиболее активно покупают недвижимость

Госстат указал, что показатели приведены без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где ведутся боевые действия.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения, фактически за три года большой войны, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Причины — не только в цене материалов, а в системной нехватке кадров и кризисе поставок ключевых позиций.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.