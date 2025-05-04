Верят ли покупатели в падение цен на квартиры в Киеве — опрос ЛУН — Finance.ua
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Верят ли покупатели в падение цен на квартиры в Киеве — опрос ЛУН

Недвижимость
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Верят ли покупатели в падение цен на квартиры в Киеве — опрос ЛУН
Верят ли покупатели в падение цен на квартиры в Киеве — опрос ЛУН
Потенциальные покупатели убеждены, что в дальнейшем цены на первичке и вторичке на столичном рынке недвижимости будут продолжать расти.
Об этом говорится в опросе ЛУН.

Какие будут цены на первичке

Аналитики отмечают, что в течение января-марта 2025 года среди потенциальных инвесторов первички возросла доля тех, кто ожидает увеличения стоимости будущего жилья от застройщиков.
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В начале апреля в подорожании были уверены 61% инвесторов, когда в январе об этом заявляли 50% респондентов, то есть доля увеличилась на 11%.
Также все меньшее количество инвесторов прогнозируют спад цен у застройщиков столицы. В начале года в «медвежий тренд» верили 17% потенциальных инвесторов, а сейчас таких 12%. Доля уменьшилась на 5% за 3 месяца.
По данным аналитиков, на 5% уменьшилось количество респондентов, убежденных, что цены на первичке в Киеве вышли на плато и в ближайшее время не изменятся (с 33% в начале года до 27% в апреле).
Верят ли покупатели в падение цен на квартиры в Киеве — опрос ЛУН

Цены на вторичном рынке Киева

В то же время, как сообщают в ЛУН, покупатели и дальше убеждены в дальнейшем росте цен на вторичке. За три месяца показатель не изменился, и в подорожание верят 39% респондентов.
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Однако в апреле 41% опрошенных убеждены, что цены на вторичном рынке стабилизировались и в ближайшей перспективе не стоит ожидать изменений (в январе в это верили 36% опрошенных).
Все меньше респондентов верят в снижение цен на квартиры в столице — с 36% в сентябре прошлого года до 20% в апреле 2025 года.
Верят ли покупатели в падение цен на квартиры в Киеве — опрос ЛУН
Напомним, в апреле рынок новостроек в Ирпене показывает стабильный рост цен. Это свидетельствует об активизации там строительства и заинтересованности со стороны инвесторов. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках сейчас составляет 35,9 тыс. гривен. За последние полгода квадратный метр в новостройках Ирпеня подорожал на 6,2%.
Как сообщили в GMK Center, по итогам 2024 года общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в Украине увеличилась на 32% - до 9,8 млн кв. м.
Региональными лидерами прогнозировано являются:
  • Киев — 1,41 млн кв. м (14,5% от общего размера);
  • Киевская и Львовская области — 1,95 млн кв. м (19,9%) и 1,06 млн. кв. м (10,9%) соответственно.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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По материалам:
Finance.ua
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