Стоимость квартир в Ирпене: первичка и вторичка — Finance.ua

Стоимость квартир в Ирпене: первичка и вторичка
В апреле рынок новостроек в Ирпене показывает стабильный рост цен. Это свидетельствует об активизации там строительства и заинтересованности со стороны инвесторов.
Об этом пишет «Телеканала 24», ссылаясь на аналитику онлайн-платформы недвижимости Dim.Ria.
Стоимость квартир в новостройках
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках сейчас составляет 35,9 тыс. гривен.
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За последние полгода квадратный метр в новостройках Ирпеня подорожал на 6,2%.
По данным Dim. Ria, средние цены на квартиры в апреле следующие:
- однокомнатные — от 828,3 тысяч до 2,8 миллиона гривен;
- двухкомнатные — от 1,6 до 3,9 миллиона гривен;
- трехкомнатные — от 2,3 до 6,5 миллионов гривен
Самые дорогие предложения — в жилых комплексах бизнес-класса. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста цен в Ирпене сохранится, особенно в сегменте комфорт- и бизнес-класса.
Какие цены на вторичном рынке
Статистика онлайн-платформы недвижимости ЛУН свидетельствует о том, что Ирпень не относится к самым дорогим пригородам Киева.
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Город опережают Петропавловская и Софиевская Борщаговка, а также Вишневое и Бровары. Однако жилье в Ирпене стоит больше, чем в Буче и Гостомеле.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 35,8 тыс. долларов.
За двухкомнатную квартиру придется заплатить около 55 тысяч долларов, а трехкомнатная обойдется в 64 тысячи долларов.
Напомним, по данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала года.
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На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен.
Львовская область во втором месте. Здесь стоимость выросла на 2,9% до 10 749 гривен.
Самые низкие цены в Херсонской (3118 гривен), Запорожской (3623 гривны) и Николаевской (3908 гривен) областях.
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