Где в Украине больше всего строили жилье в 2024 году — Finance.ua

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Где в Украине больше всего строили жилье в 2024 году

Недвижимость
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Где в Украине больше всего строили жилье в 2024 году
Где в Украине больше всего строили жилье в 2024 году
В течение 2023−2024 годов украинский строительный рынок показал положительную динамику. Этому способствовали активизация экономической активности в центральных и западных регионах, восстановление разрушенной войной инфраструктуры и программы защиты энергообъектов. В то же время объем самого рынка еще остается почти вдвое меньше уровня довоенного 2021 года.
Об этом говорится в аналитике GMK Center.

Рынок жилой недвижимости

По итогам 2024 года общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в Украине увеличилась на 32% - до 9,8 млн кв. м.
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Региональными лидерами прогнозировано стали Киев — 1,41 млн кв. м (14,5% от общего размера), Киевская и Львовская области — 1,95 млн кв.
По словам гендиректора девелоперской компании Greenol Олега Приходько, основными причинами такого роста стали следующие факторы:
  • действие госпрограмм поддержки, таких как «єОселя», которая стимулировала спрос на жилье, в частности в сегменте первичного рынка. В 2024 году объем выданных кредитов по программе составил 14,6 млрд грн (+66% г./г.), хотя во II полугодии кредитование замедлилось из-за изменения условий предоставления кредитов и нехватки средств. План по «єОселя» на 2025 год предусматривает 18 млрд грн.
  • Активность застройщиков сосредоточилась в удаленных от боевых действий регионах — Киевской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы стали магнитами для внутренне перемещенных лиц, что усилило спрос на жилье и стимулировало завершение проектов, начатых еще до войны.
  • Постепенное налаживание логистики и стабилизация поставок стройматериалов, несмотря на высокие затраты на энергоносители и логистику, которые выросли в разы по сравнению с довоенным периодом.
Как отмечают аналитики, активно развивается ипотека — на конец 2024-го объем ипотеки на 30% превысил довоенный уровень, но ее объемы абсолютно недостаточны в текущих условиях.
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«Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год выросли почти на 40%. Доля ипотеки в портфеле кредитов населения по итогам 2024 года повысилась до 13,5%, однако остается достаточно малой», — отмечают в НБУ.
Напомним, по данным ЛУН, средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжает расти.
В 1 квартале 2025 года Львов сохраняет лидерство по стоимости квадрата новостроек, однако наивысшее подорожание продемонстрировала Одесса.
В 1 квартале 2025 года в большинстве городов Украины фиксируется увеличение средней стоимости квадратного метра в возводимых домах.
По материалам:
gmk.center
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