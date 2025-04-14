Какие цены на квартиры бизнес класса в столице — Finance.ua

Какие цены на квартиры бизнес класса в столице Сегодня 11:05 — Недвижимость

Какие цены на квартиры бизнес класса в столице

Согласно опросу ЛУН, в январе 2025 года 50% ожидали повышения цен на первичке, 33% считали, что цены останутся без изменений, 17% ожидали снижения цен от столичных застройщиков.

Об этом говорится в опросе ЛУН.

Цены по классам новостроек в I квартале цены:

эконом подешевел на 2,3 тыс. грн в цене за квадратный метр (с 42 300 в январе до 40 000 грн в марте);

подешевел на 2,3 тыс. грн в цене за квадратный метр (с 42 300 в январе до 40 000 грн в марте); в новостройках класса « комфорт » квадрат подорожал на 1500 (с 43 000 до 44 500 грн);

» квадрат подорожал на 1500 (с 43 000 до 44 500 грн); объекты бизнес-класса выросли в цене на 1900 грн (с 71200 до 73100 грн);

выросли в цене на 1900 грн (с 71200 до 73100 грн); премиум поднялся на 300 грн (со 133 300 до 133 600 грн).

В целом на первичном рынке столичной недвижимости оправдались ожидания аналитиков по росту цен. Согласно опросу ЛУН, в январе 2025 года 50% потенциальных покупателей также ожидали повышения цен на первичке, 33% считали, что цены останутся без изменений, 17% ожидали снижения цен от столичных застройщиков.

При этом 61% опрошенных полагают, что цены на первичку в Киеве продолжат расти.

Напомним, несмотря на полномасштабную войну и постоянные обстрелы, рынок жилья на востоке Украины демонстрирует неожиданную активность . Несмотря на войну, украинцы готовы инвестировать в жилье, даже в регионах, где до сих пор слышны взрывы. Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость.

В 2025 году в Харьковской области фиксируют существенный рост интереса к покупке квартир. По сравнению с мартом 2024 года спрос на вторичном рынке вырос на 48%, а на квартиры в новостройках — на 79%.

Справка Finance.ua:

Стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке колеблется от 23 тысяч до 100 тысяч долларов. Цена в первую очередь зависит от города, где предлагают жилье. Самые низкие цены на двухкомнатные квартиры сейчас в Запорожье, а самые высокие — в Киеве.

Доля европланировок в структуре спроса на первичном рынке жилья столицы в настоящее время составляет от 55 до 65% в зависимости от сегмента — в частности в классах «комфорт+» и «бизнес». Об этом идет речь в аналитическом исследовании группы компаний DIM.

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