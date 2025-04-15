Сколько стоит арендовать жилье в 2025 году: данные Госстата — Finance.ua
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Сколько стоит арендовать жилье в 2025 году: данные Госстата

Недвижимость
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Сколько стоит арендовать жилье в 2025 году: данные Госстата
Сколько стоит арендовать жилье в 2025 году: данные Госстата
Аренда жилья на Украине подорожала с начала года. Закарпатская и Львовская области остаются наиболее дорогими регионами для аренды.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7413 гривен. С начала года цены выросли на 2,7%.

Где самая дорогая аренда

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен.
Львовская область на втором месте. Здесь стоимость выросла на 2,9% до 10749 гривен.
На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8%, до 10 263 гривен.
Сколько стоит арендовать жилье в 2025 году: данные Госстата
В Киеве аренда подорожала на 1,5% до 9777 гривен. Столица сохраняет четвёртое место по стоимости.
Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Где самая дешевая аренда

Самые низкие цены в Херсонской (3118 гривен), Запорожской (3623 гривны) и Николаевской (3908 гривен) областях.

Справка Finance.ua:

  • по статистике ЛУН, рост цен на аренду немного притормозил. Самые высокие арендные ставки в Киеве, Львове и Ужгороде. Соотношение средней местной заработной платы к средней арендной ставке снизилось почти во всех регионах страны — то есть снимать квартиры стало дешевле;
  • К слову, в этом году стартовал проект предоставления вынужденным переселенцам субсидий на аренду жилья, однако арендодатели не очень активно предлагают жилье ВПЛ. Как работает этот инструмент — рассказали здесь.
По материалам:
РБК-Україна
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