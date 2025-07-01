В Испании построят первое здание ЕК с нулевым уровнем выбросов — Finance.ua
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В Испании построят первое здание ЕК с нулевым уровнем выбросов

Мир
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В Испании построят первое здание ЕК с нулевым уровнем выбросов
В Испании построят первое здание ЕК с нулевым уровнем выбросов
В Испании стартовало строительство нового помещения Совместного исследовательского центра (JRC) Европейской комиссии. Ожидается, что это будет первое здание с нулевым уровнем выбросов, построенное для европейского института, которое также будет производить больше энергии, чем будет само потреблять.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
В Европейском Союзе отмечают, что здание станет примером устойчивого развития и инноваций, а также будет полностью реализовать принципы «Нового европейского Баугауза».
Проект стремится выйти за пределы нейтральности углерода, компенсировав выбросы CO₂ из атмосферы путем производства солнечной энергии на уровне, который будет превышать собственные эксплуатационные потребности.
Вдохновленный традиционным архитектурным стилем Севильи, проект будет иметь куполообразную крышу из солнечных панелей, которые будут затенять площадь, сад и само здание. Легкие и квадратные панели будут поддерживаться высокими колоннами, создающими открытое пространство для публики, описывали будущее здание в Еврокомиссии.
На первом этаже запланирована зона для встреч и социальные помещения, тогда как офисы и исследовательские подразделения будут размещаться на верхних этажах. В интерьере приоритет обещают предоставить местным материалам.
Совместный исследовательский центр был открыт в Севилье в 1994 году. Сейчас в нем работают более 400 международных сотрудников, которые проводят исследования с целью поддержки политики ЕС в различных отраслях, таких как цифровая экономика, искусственный интеллект, инновации и устойчивое развитие.
В декабре 2024 года Еврокомиссия определила две испанские компании для строительства, но еще потребовалось разрешение бюджетного органа Европейского Союза, состоящего из Европейского парламента и Совета ЕС.
Церемония закладки фундамента состоялась 30 июня. Ожидается, что строительство продлится два года.
По материалам:
hromadske
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