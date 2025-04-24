Что делать в случае повреждения имущества при обстреле (алгоритм КГГА) — Finance.ua

Что делать в случае повреждения имущества при обстреле (алгоритм КГГА)
В КГГА напомнили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм.
Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.
Об этом напомнил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.
Он добавил, что алгоритм восстановления поврежденного имущества определен Порядком предоставления компенсации для возобновления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги «єВідновлення», утверждено Кабинет Министров Украины.
Для участия в этой программе заявителю необходимо:
- 1) установить мобильное приложение Портала Дія и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
- 2) подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в случае, когда оно не было подано ранее, или выбрать одно из информационных сообщений в случае, когда ранее их было подано несколько;
- 3) убедиться, что поврежденный объект внесен в Государственный реестр прав на недвижимое имущество или в случае отсутствия такой записи провести его регистрацию;
- 4) открыть текущий счет в одном из банков-партнеров;
- 5) выбрать в мобильном приложении Портала Дія (Дія) электронную публичную услугу «єВідновлення»;
- 6) сформировать средствами Портала Дія заявление, которое должно содержать фамилию, отчество (при наличии), контактные данные;
- 7) дать согласие совладельцев объекта недвижимого имущества на получение компенсации заявителем (в случае совместной собственности на объект недвижимого имущества), предоставляемое по выбору заявителя;
- 8) указать отсутствие ограничений, установленных пунктом 4 Порядка;
- 9) получить автоматические уведомления о регистрации поданного заявления и о начале его рассмотрения;
- 10) в случае получения средствами Портала Дія соответствующих уведомлений от комиссии обеспечить предоставление запрашиваемой у них информации.
После завершения ремонтных работ, определенных в алгоритме, получатель компенсации для проведения ремонта обязан в течение 15 рабочих дней подать уведомление о завершении ремонтных работ вместе с фотофиксацией завершенных ремонтных работ.
Подробнее читайте по ссылке: https://e.surl.li/bpnagz.
Страхование с военными рисками: что предлагает рынок
Поделиться новостью