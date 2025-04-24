Что делать в случае повреждения имущества при обстреле (алгоритм КГГА) — Finance.ua

Что делать в случае повреждения имущества при обстреле (алгоритм КГГА) Сегодня 16:00 — Недвижимость

Что делать в случае повреждения имущества при обстреле (алгоритм КГГА)

В КГГА напомнили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм.

Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.

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Об этом напомнил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Он добавил, что алгоритм восстановления поврежденного имущества определен Порядком предоставления компенсации для возобновления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги «єВідновлення», утверждено Кабинет Министров Украины.

Для участия в этой программе заявителю необходимо:

1) установить мобильное приложение Портала Дія и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

2) подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в случае, когда оно не было подано ранее, или выбрать одно из информационных сообщений в случае, когда ранее их было подано несколько;

3) убедиться, что поврежденный объект внесен в Государственный реестр прав на недвижимое имущество или в случае отсутствия такой записи провести его регистрацию;

4) открыть текущий счет в одном из банков-партнеров;

5) выбрать в мобильном приложении Портала Дія (Дія) электронную публичную услугу «єВідновлення»;

6) сформировать средствами Портала Дія заявление, которое должно содержать фамилию, отчество (при наличии), контактные данные;

7) дать согласие совладельцев объекта недвижимого имущества на получение компенсации заявителем (в случае совместной собственности на объект недвижимого имущества), предоставляемое по выбору заявителя;

8) указать отсутствие ограничений, установленных пунктом 4 Порядка;

9) получить автоматические уведомления о регистрации поданного заявления и о начале его рассмотрения;

10) в случае получения средствами Портала Дія соответствующих уведомлений от комиссии обеспечить предоставление запрашиваемой у них информации.

После завершения ремонтных работ, определенных в алгоритме, получатель компенсации для проведения ремонта обязан в течение 15 рабочих дней подать уведомление о завершении ремонтных работ вместе с фотофиксацией завершенных ремонтных работ.

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