Страны, где украинцы наиболее активно покупают недвижимость — Finance.ua

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Страны, где украинцы наиболее активно покупают недвижимость

Мир
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Страны, где украинцы наиболее активно покупают недвижимость
Страны, где украинцы наиболее активно покупают недвижимость
По обновленным статистикам европейских государств стало известно, что украинцы активно покупают недвижимость в двух странах. Речь идет о Польше и Турции.
Об этом рассказывает «Телеканал 24».

Спрос на недвижимость в Польше

С 2023 года украинцы являются лидерами среди иностранцев, покупающих жилье в Польше.
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По данным польского Министерства внутренних дел, в апреле 2025-го стало известно, что за прошлый год количество приобретенной недвижимости стало еще и на 25% больше.
Интересно, что за 2024 год все иностранцы приобрели в Польши более 17 тысяч квартир. Из этого числа 53% сделок заключили с украинцами.
Белорусы, оказавшиеся на втором месте, купили только 3 тысячи квартир, хотя тоже показали повышенный спрос в +60% за год.
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Эти данные свидетельствуют, что украинцы адаптируются к жизни в Польше и планируют там остаться.
Самые популярные города для украинских покупателей:
  • Варшава (3,5 тысячи купленных квартир);
  • Краков и Вроцлав (по 1,5 тысячи приобретенных помещений).

Третьи среди иностранцев-покупателей в Турции

В Турции украинцы также скупают жилье, занимая третье место среди иностранцев после россиян и иранцев. За 2024 год украинцы приобрели там 1631 объект недвижимости, о чем свидетельствуют данные государственного института статистики.
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Для сравнения: иранцы приобрели в Турции 2166 объектов, а россияне — 4867 объектов.
Среди причин такого интереса со стороны украинцев называют:
  • удобное расположение;
  • теплый климат;
  • развитый рынок недвижимости и много разных предложений;
  • стабильные условия для иностранных инвесторов от правительства;
  • возможность получения вида на жительство.
Территориально иностранцы чаще покупают жилье в Стамбуле, а также в Анталии и Мерсине.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Телеканал 24
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