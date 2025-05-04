Страны, где украинцы наиболее активно покупают недвижимость — Finance.ua

Страны, где украинцы наиболее активно покупают недвижимость Сегодня 16:07 — Мир

Страны, где украинцы наиболее активно покупают недвижимость

По обновленным статистикам европейских государств стало известно, что украинцы активно покупают недвижимость в двух странах. Речь идет о Польше и Турции.

Об этом рассказывает «Телеканал 24».

Спрос на недвижимость в Польше

С 2023 года украинцы являются лидерами среди иностранцев, покупающих жилье в Польше.

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По данным польского Министерства внутренних дел, в апреле 2025-го стало известно, что за прошлый год количество приобретенной недвижимости стало еще и на 25% больше.

Интересно, что за 2024 год все иностранцы приобрели в Польши более 17 тысяч квартир. Из этого числа 53% сделок заключили с украинцами.

Белорусы, оказавшиеся на втором месте, купили только 3 тысячи квартир, хотя тоже показали повышенный спрос в +60% за год.

Эти данные свидетельствуют, что украинцы адаптируются к жизни в Польше и планируют там остаться.

Самые популярные города для украинских покупателей:

Варшава (3,5 тысячи купленных квартир);

Краков и Вроцлав (по 1,5 тысячи приобретенных помещений).

Третьи среди иностранцев-покупателей в Турции

В Турции украинцы также скупают жилье, занимая третье место среди иностранцев после россиян и иранцев. За 2024 год украинцы приобрели там 1631 объект недвижимости, о чем свидетельствуют данные государственного института статистики.

Для сравнения: иранцы приобрели в Турции 2166 объектов, а россияне — 4867 объектов.

Среди причин такого интереса со стороны украинцев называют:

удобное расположение;

теплый климат;

развитый рынок недвижимости и много разных предложений;

стабильные условия для иностранных инвесторов от правительства;

возможность получения вида на жительство.

Территориально иностранцы чаще покупают жилье в Стамбуле, а также в Анталии и Мерсине.

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Телеканал 24 По материалам:

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