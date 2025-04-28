Пособие на детей 800+ в Польше: что нужно знать в апреле 2025 года — Finance.ua

Пособие на детей 800+ в Польше: что нужно знать в апреле 2025 года Сегодня 19:47 — Личные финансы

Пособие на детей 800+ в Польше: что нужно знать в апреле 2025 года

Украинцы, легально находящиеся в Польше, могут получать от Управления социального страхования (ZUS) денежное пособие на детей 800+.

Со ссылкой на UAinKrakow.pl рассказываем, что нужно знать о сроках и условиях подачи заявок в апреле 2025 года.

Кто из украинцев может подавать заявку на 800+ в Польше

Заявку на семейное пособие от ZUS на ребенка в возрасте до 18 лет может подавать лицо, которое:

является гражданином Украины или мужем или женой гражданина/гражданки Украины;

законно находится в Польше;

является отцом/матерью/опекуном несовершеннолетнего гражданина Украины, прибывшего в Польшу после 23 февраля 2022 года или отцом ребенка, рожденного в Польше гражданкой Украины, легально находящейся в Польше.

Помощь 800+ будут выплачиваться в течение времени, которое заявитель и ребенок находятся в Польше.

Изменения в выплатах с 1 июня 2025 года

22 мая 2024 года Сенат Польши принял изменения в спецзакон о помощи гражданам Украины в связи с войной.

Согласно изменениям в специальный закон о помощи гражданам Украины, чтобы родители и далее могли получать выплаты по программам «800 плюс» и «Добрый старт» дети обязательно должны учиться в польской школе.

Заведение социального страхования (ZUS) может прекращать выплаты, если данные о ребенке будут не подтверждены в образовательной информационной системе (SIO).

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Однако это условие не касается детей, которые по возрасту не подпадают под обязанность подготовки в детском саду или обязанность обучения; а также тех детей, у которых обязанность обучения была отсрочена.

Это требование вступит в силу с 1 июня 2025 года. До этого срока получать выплаты 800+ будут на старых условиях.

Как и когда подать заявку на пособие

Для того чтобы сохранить непрерывность выплат пособия на ребенка в размере 800 злотых, нужно своевременно подать заявку на следующий период. В 2025 году это следует сделать с 1 февраля по 30 апреля. Новый период выплат тогда будет охватывать 1 июня 2025 — 31 мая 2026 года.

Есть несколько способов, как украинцы могут подать заявку на финансовое пособие. Во всех случаях заявитель должен иметь PESEL и заполнить онлайн-формуляр SW-U (на украинском языке).

Через приложение mZUS

Есть возможность подать заявку через специальное приложение, которое можно установить на смартфон и планшет.

Через портал Emp@tia

Нужно иметь доверенный профиль (profil zaufany); перейти в раздел «E-wniosek» на портале Emp@tia; войти через доверенный профиль; ввести код, который придет в SMS на телефон; заполнить данные о себе в профиле; заполнить заявку на пособие в разделе «Świadczenie Wychowawcze (Program „Rodzina 800+“)».

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Через электронный банкинг

Подать заявку можно через такие банки: Alior Bank S. A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S. A, BNP Paribas S. A, BPS S. A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S. A, mBank S.A., Millennium S. A, Nest Bank S. A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

В таком случае, заявителю желательно иметь свой профиль на PUE ZUS, но если его нет, то вам помогут создать.

Как можно лишиться права на пособие 800+

Если гражданин Украины пересекает польско-украинскую границу и отсутствует в стране долее 30 дней, то он теряет право на легальное пребывание в Польше, а значит, и право на пособие. Тогда нужно вернуть полученное уже на территории Украины пособие 800+ на польский счет.

Контакты для пособия 800+

Больше о пособии 800+ можно узнать:

позвонив на горячую линию по номеру 22 444 02 55 (работает по будням с 8:00 до 18:00);

отправив письмо на UA@zus.pl.

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