На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес
Многие украинцы ищут работу в Польше, даже если не планируют переезжать насовсем. А кто-то открывает собственный бизнес или филиалы существующей компании для международной экспансии. Согласно исследованиям, с начала полномасштабной войны в Польше зарегистрировалось более 77 000 ФЛП-украинцев.
Рассказываем, какой бизнес самый популярный среди украинцев и на чем наши граждане зарабатывают.
Какой бизнес ведут украинцы
Согласно данным Аналитического центра международной кадровой компании Gremi Personal, в 2024 году доля ФЛП, зарегистрированных украинцами в Польше, достигла 12%, что является очень высоким показателем. Среди всех иностранных компаний, работающих в соседнем государстве, 84% принадлежат именно украинцам.
Если говорить о популярных сферах деятельности, то лидерами являются:
- строительство — 23%;
- информация и коммуникация — 18%;
- предоставление других услуг — 13% (в том числе парикмахерских и косметических).
Значительную часть в бизнес-среде занимают новые названия, поскольку украинцы, переезжая в Польшу, выбирают путь самозанятости, а не официального трудоустройства. Они регистрируют ФЛП или юридическое лицо, развивая собственное дело с нуля. Однако в польских городах можно увидеть немало знакомых наименований, потому что украинцы распространяют деятельность за границей.
Такие бизнесы занимают нишу заведений питания, сферы услуг и ритейла. В Польше успешно открыли:
- отделения «Новой почты»;
- онлайн-магазин косметики MakeUp;
- отделение Rozetka;
- пекарни «Львовские круасаны»;
- бары «Пьяная Вишня»;
- заведения сети рыбных ресторанов «Черноморка»;
- кофейни Dobro & Dobro Café;
- заведения сети ресторанов грузинской кухни Gaga;
- магазины сети «Галя Балувана»;
- салоны красоты G. Bar;
- сервис быстрой полиграфии Four Zeroes;
- магазины пищевых продуктов BestMarket;
- сеть медицинских лабораторий Lab24;
- стриминговый сервис Megogo;
- частные музыкальные школы Muzyka-Muzyka.
Поделиться новостью