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На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

Мир
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На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес
На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес
Многие украинцы ищут работу в Польше, даже если не планируют переезжать насовсем. А кто-то открывает собственный бизнес или филиалы существующей компании для международной экспансии. Согласно исследованиям, с начала полномасштабной войны в Польше зарегистрировалось более 77 000 ФЛП-украинцев.
Рассказываем, какой бизнес самый популярный среди украинцев и на чем наши граждане зарабатывают.

Какой бизнес ведут украинцы

Согласно данным Аналитического центра международной кадровой компании Gremi Personal, в 2024 году доля ФЛП, зарегистрированных украинцами в Польше, достигла 12%, что является очень высоким показателем. Среди всех иностранных компаний, работающих в соседнем государстве, 84% принадлежат именно украинцам.
Если говорить о популярных сферах деятельности, то лидерами являются:
  • строительство — 23%;
  • информация и коммуникация — 18%;
  • предоставление других услуг — 13% (в том числе парикмахерских и косметических).
На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес
Значительную часть в бизнес-среде занимают новые названия, поскольку украинцы, переезжая в Польшу, выбирают путь самозанятости, а не официального трудоустройства. Они регистрируют ФЛП или юридическое лицо, развивая собственное дело с нуля. Однако в польских городах можно увидеть немало знакомых наименований, потому что украинцы распространяют деятельность за границей.
Такие бизнесы занимают нишу заведений питания, сферы услуг и ритейла. В Польше успешно открыли:
  • отделения «Новой почты»;
  • онлайн-магазин косметики MakeUp;
  • отделение Rozetka;
  • пекарни «Львовские круасаны»;
  • бары «Пьяная Вишня»;
  • заведения сети рыбных ресторанов «Черноморка»;
  • кофейни Dobro & Dobro Café;
  • заведения сети ресторанов грузинской кухни Gaga;
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  • магазины сети «Галя Балувана»;
  • салоны красоты G. Bar;
  • сервис быстрой полиграфии Four Zeroes;
  • магазины пищевых продуктов BestMarket;
  • сеть медицинских лабораторий Lab24;
  • стриминговый сервис Megogo;
  • частные музыкальные школы Muzyka-Muzyka.
По материалам:
Novyny.live
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