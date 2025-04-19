На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес Сегодня 08:32 — Мир

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

Многие украинцы ищут работу в Польше, даже если не планируют переезжать насовсем. А кто-то открывает собственный бизнес или филиалы существующей компании для международной экспансии. Согласно исследованиям, с начала полномасштабной войны в Польше зарегистрировалось более 77 000 ФЛП-украинцев.

Рассказываем, какой бизнес самый популярный среди украинцев и на чем наши граждане зарабатывают.

Какой бизнес ведут украинцы

Согласно данным Аналитического центра международной кадровой компании Gremi Personal , в 2024 году доля ФЛП, зарегистрированных украинцами в Польше, достигла 12%, что является очень высоким показателем. Среди всех иностранных компаний, работающих в соседнем государстве, 84% принадлежат именно украинцам.

Если говорить о популярных сферах деятельности, то лидерами являются:

строительство — 23%;

информация и коммуникация — 18%;

предоставление других услуг — 13% (в том числе парикмахерских и косметических).

Значительную часть в бизнес-среде занимают новые названия, поскольку украинцы, переезжая в Польшу, выбирают путь самозанятости, а не официального трудоустройства. Они регистрируют ФЛП или юридическое лицо, развивая собственное дело с нуля. Однако в польских городах можно увидеть немало знакомых наименований, потому что украинцы распространяют деятельность за границей.

Такие бизнесы занимают нишу заведений питания, сферы услуг и ритейла. В Польше успешно открыли:

отделения «Новой почты»;

онлайн-магазин косметики MakeUp;

отделение Rozetka;

пекарни «Львовские круасаны»;

бары «Пьяная Вишня»;

заведения сети рыбных ресторанов «Черноморка»;

кофейни Dobro & Dobro Café;

заведения сети ресторанов грузинской кухни Gaga;

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магазины сети «Галя Балувана»;

салоны красоты G. Bar;

сервис быстрой полиграфии Four Zeroes;

магазины пищевых продуктов BestMarket;

сеть медицинских лабораторий Lab24;

стриминговый сервис Megogo;

частные музыкальные школы Muzyka-Muzyka.

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