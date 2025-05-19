Продажа авто, приобретенного в браке: как избежать судебных споров — Finance.ua

Продажа авто, приобретенного в браке: как избежать судебных споров Сегодня 09:11 — Личные финансы

Продажа авто, приобретенного в браке: как избежать судебных споров

Нередки случаи, когда муж или жена отчуждают приобретенный во время брака автомобиль без согласия второго супруга или бывшего супруга.

Большее количество договоров купли-продажи автомобилей заключаются только в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины и не заверяются нотариально. Письменное согласие второго супруга, в соответствии с порядком, в сервисных центрах не требуют.

Однако, если продавец не договорился со вторым супругом о продаже и сделал это скрыто, то для него это может повлечь за собой определенные юридические последствия.

«Ведь имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т. п. ) самостоятельного заработка (дохода). Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права совместной совместной собственности супругов. Жена и муж имеют равные права на владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим им на праве совместной собственности, если иное не установлено договоренностью между ними. Они распоряжаются таким имуществом по взаимному согласию», — объясняют в Минюсте.

Для заключения договора относительно общего имущества, который требует нотариального заверения и (или) госрегистрации, а также касается ценного имущества, необходимо письменное согласие второго супруга. Согласие должно быть нотариально заверено, если договор будет нотариально заверяться и (или) будет проходить государственную регистрацию.

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Сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из совладельцев, может быть признана судом недействительной по иску другого совладельца в случае отсутствия у совладельца, совершившего сделку, необходимых полномочий.

Какие могут быть последствия:

договор может быть признан судом недействительным;

второй из супругов вправе потребовать через суд половину стоимости авто.

В ведомстве отмечают, что расторжение брака не прекращает права совместной собственности на имущество, приобретенное за время брака. Распоряжение имуществом, являющимся объектом права совместной собственности, после расторжения брака осуществляется совладельцами исключительно по взаимному согласию. То есть только после решения вопроса о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью, выделения конкретных долей каждому из совладельцев, такое имущество приобретает статус общей долевой собственности или личной частной собственности.

В то же время не все имущество, которое появилось во время супружеской жизни, является общей совместной собственностью. Так, если автомобиль был подарен, унаследован или куплен за собственные средства — он является личной частной собственностью.

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