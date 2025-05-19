Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут

Личные финансы
48
Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут
Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут
Недавнее исследование, проведенное аналитическим центром во Франции, показало, что стране до 2040 года нужно от 250 тыс. до 310 тыс. работников из-за границы, чтобы поддерживать экономику.
Об этом сообщает Schengen.News.
Читайте также

Причины

Согласно исследованию, опубликованному Terra Nova, Франция имеет дело со старением населения, а иммиграция имеет решающее значение для экономического роста страны.
В отчете говорится, что к 2022 году Франция приняла около 331 тыс. иммигрантов, а рыночный спрос остается более или менее неизменным, что свидетельствует о том, что Франции понадобится больше работников в будущем.
Читайте также
Иностранные работники играют решающую роль во многих секторах, особенно тех, которые испытывают трудности с наймом местных работников и остаются зависимым от трудовой иммиграции.

Какие отрасли нуждаются в работниках

Одним из таких секторов является сектор здравоохранения, поскольку 61 процент работников в регионе Иль-де-Франс — один из важнейших, если не самый важный регион страны — это иностранцы.
Другие секторы, такие как строительство, сельское хозяйство и уборка, также испытывают нехватку рабочей силы, которую невозможно решить без обращения властей к иммиграции.
Читайте также
Около 20 процентов врачей, предлагающих свои услуги во французских заведениях, являются иностранными выпускниками.
Это свидетельствует о том, что дефицит рабочей силы усиливается и что стабильный поток иностранных работников может помочь избежать угрозы экономическому росту.
Несмотря на сообщения и частые напоминания властей гражданам Франции о том, что стране нужно больше иностранных работников, они не считают этот вопрос таким неотложным, как кажется.
Читайте также
Согласно опросу института CSA для JDD, Europe 1 и CNews, 48 ​​процентов респондентов поддерживают нулевую иммиграцию во Францию, что также свидетельствует об увеличении количества граждан Франции, поддерживающих эту кампанию, на семь процентов по сравнению с 2021 годом.
Мужчины чаще отвергали идею нулевой иммиграции, около 55 процентов из них, тогда как 53 процента женщин высказались за нее.
Место для вашей рекламы
Раньше мы писали о самых востребованных специалистах во Франции.
Европейское бюро труда (EURES) называет конкретные отрасли во Франции, которые нуждаются в квалифицированных работниках. В частности, речь идет о:
  • производстве;
  • IT-технологиях;
  • здравоохранении;
  • инженерии;
  • строительстве и строительных профессиях;
  • сельском хозяйстве.
Специалистам с вышеперечисленными навыками будет гораздо легче получить разрешение на работу в стране. Ведь так Франция пытается закрыть пробелы в своих ключевых отраслях.

Справка Finance.ua:

  • Французское правительство сокращает бюджет: после исторического сокращения в 2025 году правительство планирует скорректировать также главный финансовый документ страны в 2026 году. В этом контексте министр экономики Эрик Ломбард заявил, что надеется на постоянный налог на самые высокие доходы.
  • Самые богатые французы в будущем будут платить налог на богатство на постоянной основе. Франция находится в «состоянии чрезвычайной бюджетной ситуации». Правительство страны сделало предупреждение, что придется скорректировать бюджет на 2026 год.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems