Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут — Finance.ua

Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут Сегодня 09:00 — Личные финансы

Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут

Недавнее исследование, проведенное аналитическим центром во Франции, показало, что стране до 2040 года нужно от 250 тыс. до 310 тыс. работников из-за границы, чтобы поддерживать экономику.

Об этом сообщает Schengen.News

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Причины

Согласно исследованию, опубликованному Terra Nova, Франция имеет дело со старением населения, а иммиграция имеет решающее значение для экономического роста страны.

В отчете говорится, что к 2022 году Франция приняла около 331 тыс. иммигрантов, а рыночный спрос остается более или менее неизменным, что свидетельствует о том, что Франции понадобится больше работников в будущем.

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Иностранные работники играют решающую роль во многих секторах, особенно тех, которые испытывают трудности с наймом местных работников и остаются зависимым от трудовой иммиграции.

Какие отрасли нуждаются в работниках

Одним из таких секторов является сектор здравоохранения, поскольку 61 процент работников в регионе Иль-де-Франс — один из важнейших, если не самый важный регион страны — это иностранцы.

Другие секторы, такие как строительство, сельское хозяйство и уборка, также испытывают нехватку рабочей силы, которую невозможно решить без обращения властей к иммиграции.

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Около 20 процентов врачей, предлагающих свои услуги во французских заведениях, являются иностранными выпускниками.

Это свидетельствует о том, что дефицит рабочей силы усиливается и что стабильный поток иностранных работников может помочь избежать угрозы экономическому росту.

Несмотря на сообщения и частые напоминания властей гражданам Франции о том, что стране нужно больше иностранных работников, они не считают этот вопрос таким неотложным, как кажется.

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Согласно опросу института CSA для JDD, Europe 1 и CNews, 48 ​​процентов респондентов поддерживают нулевую иммиграцию во Францию, что также свидетельствует об увеличении количества граждан Франции, поддерживающих эту кампанию, на семь процентов по сравнению с 2021 годом.

Мужчины чаще отвергали идею нулевой иммиграции, около 55 процентов из них, тогда как 53 процента женщин высказались за нее.

Раньше мы писали о самых востребованных специалистах во Франции.

Европейское бюро труда (EURES) называет конкретные отрасли во Франции, которые нуждаются в квалифицированных работниках. В частности, речь идет о:

производстве;

IT-технологиях;

здравоохранении;

инженерии;

строительстве и строительных профессиях;

сельском хозяйстве.

Специалистам с вышеперечисленными навыками будет гораздо легче получить разрешение на работу в стране. Ведь так Франция пытается закрыть пробелы в своих ключевых отраслях.

Справка Finance.ua:

Французское правительство сокращает бюджет: после исторического сокращения в 2025 году правительство планирует скорректировать также главный финансовый документ страны в 2026 году. В этом контексте министр экономики Эрик Ломбард заявил, что надеется на постоянный налог на самые высокие доходы.

Самые богатые французы в будущем будут платить налог на богатство на постоянной основе. Франция находится в «состоянии чрезвычайной бюджетной ситуации». Правительство страны сделало предупреждение, что придется скорректировать бюджет на 2026 год.

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