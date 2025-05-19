Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут — Finance.ua

Франции нужно до 310 тыс. иностранных работников: кого ищут
Недавнее исследование, проведенное аналитическим центром во Франции, показало, что стране до 2040 года нужно от 250 тыс. до 310 тыс. работников из-за границы, чтобы поддерживать экономику.
Об этом сообщает Schengen.News.
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Причины
Согласно исследованию, опубликованному Terra Nova, Франция имеет дело со старением населения, а иммиграция имеет решающее значение для экономического роста страны.
В отчете говорится, что к 2022 году Франция приняла около 331 тыс. иммигрантов, а рыночный спрос остается более или менее неизменным, что свидетельствует о том, что Франции понадобится больше работников в будущем.
Иностранные работники играют решающую роль во многих секторах, особенно тех, которые испытывают трудности с наймом местных работников и остаются зависимым от трудовой иммиграции.
Какие отрасли нуждаются в работниках
Одним из таких секторов является сектор здравоохранения, поскольку 61 процент работников в регионе Иль-де-Франс — один из важнейших, если не самый важный регион страны — это иностранцы.
Другие секторы, такие как строительство, сельское хозяйство и уборка, также испытывают нехватку рабочей силы, которую невозможно решить без обращения властей к иммиграции.
Около 20 процентов врачей, предлагающих свои услуги во французских заведениях, являются иностранными выпускниками.
Это свидетельствует о том, что дефицит рабочей силы усиливается и что стабильный поток иностранных работников может помочь избежать угрозы экономическому росту.
Несмотря на сообщения и частые напоминания властей гражданам Франции о том, что стране нужно больше иностранных работников, они не считают этот вопрос таким неотложным, как кажется.
Согласно опросу института CSA для JDD, Europe 1 и CNews, 48 процентов респондентов поддерживают нулевую иммиграцию во Францию, что также свидетельствует об увеличении количества граждан Франции, поддерживающих эту кампанию, на семь процентов по сравнению с 2021 годом.
Мужчины чаще отвергали идею нулевой иммиграции, около 55 процентов из них, тогда как 53 процента женщин высказались за нее.
Раньше мы писали о самых востребованных специалистах во Франции.
Европейское бюро труда (EURES) называет конкретные отрасли во Франции, которые нуждаются в квалифицированных работниках. В частности, речь идет о:
- производстве;
- IT-технологиях;
- здравоохранении;
- инженерии;
- строительстве и строительных профессиях;
- сельском хозяйстве.
Специалистам с вышеперечисленными навыками будет гораздо легче получить разрешение на работу в стране. Ведь так Франция пытается закрыть пробелы в своих ключевых отраслях.
Справка Finance.ua:
- Французское правительство сокращает бюджет: после исторического сокращения в 2025 году правительство планирует скорректировать также главный финансовый документ страны в 2026 году. В этом контексте министр экономики Эрик Ломбард заявил, что надеется на постоянный налог на самые высокие доходы.
- Самые богатые французы в будущем будут платить налог на богатство на постоянной основе. Франция находится в «состоянии чрезвычайной бюджетной ситуации». Правительство страны сделало предупреждение, что придется скорректировать бюджет на 2026 год.
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