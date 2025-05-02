Робота у Франції для українців: як знайти та що треба знати — Finance.ua

Робота у Франції для українців: як знайти та що треба знати
Оскільки французький ринок праці, як і багато інших європейських, стикається з нестачею кадрів, сюди намагаються залучити якомога більше експатів. Яких фахівців бракує у Франції та які умови пропонують працівникам — розповіли фахівці сервісу TransferGo.
Дозвіл на роботу у Франції
Для того, щоб легально працювати у Франції понад 90 днів, необхідно отримати довгострокову робочу візу, яка також слугує дозволом на проживання.
У Франції існує кілька типів робочих віз:
- Паспортна віза для талантів спрямована на залучення висококваліфікованих фахівців, дослідників та митців.
- Блакитна карта ЄС створена для висококваліфікованих фахівців з-поза меж Європейського Союзу. Вона надає шлях до працевлаштування у затребуваних галузях. Разом із цією картою людина отримує право на довгострокове проживання.
- Сезонна робоча віза покликана сприяти короткостроковому працевлаштуванню іноземних працівників. Вона дозволяє людям працювати у різних секторах, включаючи сільське господарство, туризм та інші галузі.
- Віза для переведення всередині компанії (ICT) створена для працівників, які переводяться в межах однієї фірми. Вона дозволяє працювати у французькій філії протягом тривалого часу.
Найзатребуваніші фахівці у Франції
Європейське бюро праці (EURES) називає конкретні галузі у Франції, які мають значну потребу у кваліфікованих працівниках. Зокрема, йдеться про:
- виробництво;
- IT-технології;
- охорону здоров’я;
- інженерію;
- будівництво та будівельні професії;
- сільське господарство.
Фахівцям із вищепереліченими навичками буде значно легше отримати дозвіл на роботу в країні. Адже у такий спосіб Франція намагається закрити прогалини у своїх ключових галузях.
Як знайти роботу в Франції
Існує кілька ефективних стратегій для людей, які шукають можливості працевлаштування в цій країні. Одним з основних методів є використання онлайн-порталів із працевлаштування, зокрема таких популярних платформ, як-от:
- LinkedIn;
- Monster;
- Indeed.
Ці вебсайти дозволяють користувачам шукати вакансії за різними критеріями, включаючи місцеперебування, галузь і професію. Крім того, шукачі роботи можуть створити профілі та завантажити резюме, щоб потенційні роботодавці їх швидше знайшли.
Ще одним варіантом є співпраця з рекрутинговими агентствами. Такі установи, що працюють у Франції, спеціалізуються на допомозі іноземним працівникам у пошуку роботи. Вони пропонують цілу низку послуг, включаючи підтримку в оформленні віз, рекомендації щодо варіантів житла та поради з пошуку вакансій.
Вакансії для українців у Франції
Ринок праці у Франції пропонує широкий спектр можливостей працевлаштування: різні типи робочих місць, конкурентоспроможну заробітну плату та численні локації. Шукачі роботи можуть ознайомитися з різноманітними вакансіями за допомогою платформ для пошуку роботи.
Ось декілька пропозицій для українців у Франції:
- робочі на склад дитячих товарів (Париж) — 2 600 євро в місяць;
- робочі на завод Peugeot (Париж) — 2 400 — 2 600 євро в місяць;
- працівники на виноградні плантації Chateau de Bellet (Ніцца) — 2 500 євро в місяць;
- працівники на ферму з розведення равликів (Діжон) — 1 900 — 2 200 євро в місяць;
- робота у сфері охорони здоров’я: медсестра, санітар (Париж) — 3 500 — 4 200 євро в місяць;
- прибиральники в готелі (Канни) — 2 000 — 2 500 євро в місяць.
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