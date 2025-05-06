Сколько стоит жить во Франции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит жить во Франции

Личные финансы
24
Сколько стоит жить во Франции
Сколько стоит жить во Франции
Во Франции находится 64,7 тыс. украинских беженцев, но в это число не учтены несовершеннолетние, потому что им не нужно разрешение на пребывание. Государство предлагает социальные выплаты, бесплатное образование и медицину. Но Париж — один из самых дорогих городов в Европе.

Жилье

Цены на жилье во Франции сильно отличаются от города к городу. К примеру, проживание в Париже или Ницце обычно требует большего бюджета, чем в Бордо или Лилле. В среднем цены на квартиры во Франции следующие:
  • однокомнатная квартира в центре: 760 евро (35,5 тыс. грн.);
  • Однокомнатная квартира за центром: 600 евро (28 тыс. грн).
Читайте также
Вода, электричество, отопление и вывоз мусора в среднем обойдутся в 150−200 евро (7−9,3 тыс. грн) в месяц.
Украинцы, прибывающие во Францию ​​по программам поддержки, могут получить льготные условия аренды жилья через государственные или благотворительные организации. В то же время поиск вариантов жилья следует начинать через местные муниципалитеты, и этот процесс может занять длительное время.

Еда

В целом цены на продукты питания во Франции одни из самых высоких в ЕС:
  • молоко (1 литр): 1,2 евро (56 грн);
  • хлеб (багет): 1,1−1,5 евро (51−70 грн);
  • куриное филе (1 кг): 10−12 евро (467−560 грн);
  • яблоки (1 кг): 2−3 евро (93−140 грн).

Страхование для выезда за границу ✈️

Питание вне дома:
  • обед в среднем ресторане: 15−20 евро (700−934 грн) с человека;
  • ужин на двоих — 60−80 евро (2,8−3,7 тыс. грн).

Медицина

Во Франции действует система государственного страхования Protection Universelle Maladie (PUMa). Для иностранцев, проживающих в стране более трех месяцев, страхование обязательное. Месячный взнос — 8% от дохода. Страховка покрывает 70−100% издержек в зависимости от типа услуг.
Читайте также
Государственное страхование не покрывает все расходы, поэтому многие выбирают дополнительное частное страхование. Частное страхование украинцев во Франции может стоить от 20−50 евро (934−2 300 тыс. грн) в месяц для покрытия дополнительных расходов и, как правило, удовлетворяет требования гостей Франции в надлежащем страховании.

Транспортные расходы

Сеть общественного транспорта Франции, а также ее дорожная и пешеходная инфраструктура позволяют жить во Франции и легко передвигаться, даже если у вас нет автомобиля.
В нескольких городах, включая Париж, Лион, Марсель и Тулузу, есть линии метро, ​​стоимость которых составляет 2,15 евро (100 грн) за билет. Также люди могут путешествовать автобусом как по городу, так и по окрестностям, причем проезд по городу стоит в среднем 1,8 евро (84 грн). Цена топлива — 1,9 евро (89 грн) за литр. Плата за использование автомагистралей составляет в среднем 0,13 евро (6 грн) за километр.
Подробнее о стоимости жизни в странах ЕС рассказываем в статье:

Сколько стоит жизнь в странах Европы 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems