Сколько стоит жить во Франции — Finance.ua

Сколько стоит жить во Франции
Во Франции находится 64,7 тыс. украинских беженцев, но в это число не учтены несовершеннолетние, потому что им не нужно разрешение на пребывание. Государство предлагает социальные выплаты, бесплатное образование и медицину. Но Париж — один из самых дорогих городов в Европе.
Жилье
Цены на жилье во Франции сильно отличаются от города к городу. К примеру, проживание в Париже или Ницце обычно требует большего бюджета, чем в Бордо или Лилле. В среднем цены на квартиры во Франции следующие:
- однокомнатная квартира в центре: 760 евро (35,5 тыс. грн.);
- Однокомнатная квартира за центром: 600 евро (28 тыс. грн).
Вода, электричество, отопление и вывоз мусора в среднем обойдутся в 150−200 евро (7−9,3 тыс. грн) в месяц.
Украинцы, прибывающие во Францию по программам поддержки, могут получить льготные условия аренды жилья через государственные или благотворительные организации. В то же время поиск вариантов жилья следует начинать через местные муниципалитеты, и этот процесс может занять длительное время.
Еда
В целом цены на продукты питания во Франции одни из самых высоких в ЕС:
- молоко (1 литр): 1,2 евро (56 грн);
- хлеб (багет): 1,1−1,5 евро (51−70 грн);
- куриное филе (1 кг): 10−12 евро (467−560 грн);
- яблоки (1 кг): 2−3 евро (93−140 грн).
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Питание вне дома:
- обед в среднем ресторане: 15−20 евро (700−934 грн) с человека;
- ужин на двоих — 60−80 евро (2,8−3,7 тыс. грн).
Медицина
Во Франции действует система государственного страхования Protection Universelle Maladie (PUMa). Для иностранцев, проживающих в стране более трех месяцев, страхование обязательное. Месячный взнос — 8% от дохода. Страховка покрывает 70−100% издержек в зависимости от типа услуг.
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Государственное страхование не покрывает все расходы, поэтому многие выбирают дополнительное частное страхование. Частное страхование украинцев во Франции может стоить от 20−50 евро (934−2 300 тыс. грн) в месяц для покрытия дополнительных расходов и, как правило, удовлетворяет требования гостей Франции в надлежащем страховании.
Транспортные расходы
Сеть общественного транспорта Франции, а также ее дорожная и пешеходная инфраструктура позволяют жить во Франции и легко передвигаться, даже если у вас нет автомобиля.
В нескольких городах, включая Париж, Лион, Марсель и Тулузу, есть линии метро, стоимость которых составляет 2,15 евро (100 грн) за билет. Также люди могут путешествовать автобусом как по городу, так и по окрестностям, причем проезд по городу стоит в среднем 1,8 евро (84 грн). Цена топлива — 1,9 евро (89 грн) за литр. Плата за использование автомагистралей составляет в среднем 0,13 евро (6 грн) за километр.
Подробнее о стоимости жизни в странах ЕС рассказываем в статье:
Сколько стоит жизнь в странах Европы 🧐
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