Украина и Франция подписали семь соглашений на 51 млн евро для развития медицинской сферы — Finance.ua

Украина и Франция подписали семь соглашений на 51 млн евро для развития медицинской сферы Сегодня 09:36

Украина и Франция подписали семь соглашений на 51 млн евро для развития медицинской сферы

Украина и Франция подписали семь соглашений в сфере здравоохранения на общую сумму 51,2 млн евро. Они реализуются в рамках Грантового межправительственного соглашения, заключенного еще в июне 2024 года на общую сумму 200 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Проекты будут профинансированы правительством Франции и реализованы при посредничестве французских медицинских компаний. Соглашения подписали Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и Уполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн в присутствии Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Какие проекты будут реализовывать

«Подписанием этих соглашений мы продолжаем практическую реализацию масштабного соглашения между Украиной и Францией. В марте мы объявили 19 проектов, которые получат финансирование, и сегодня подписываем семь соглашений в сфере здравоохранения. Эти проекты суммарно на 51 миллион евро существенно усилят наш медицинский сектор и помогут спасти тысячи жизней. Мы благодарны Франции за солидарность и реальную поддержку, которая помогает Украине не только выстоять, но и развиваться», — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Подписанные соглашения предусматривают реализацию таких проектов в сфере здравоохранения:

Строительство детского реабилитационного центра на базе Детской областной больницы г. Винница и реконструкция реабилитационного отделения на базе городской больницы г. Ладыжин (партнер — Ginger International, сумма финансирования — 15 млн евро). Обеспечение портативными рентгеновскими аппаратами 75 медицинских учреждений Харькова, Сум, Днепра, Николаева и Одессы (партнер — DMS Imaging, сумма финансирования — 10,98 млн евро); Оснащение 58 больниц по всей Украине (включая Николаев, Львов, Ивано-Франковск, Трускавец, Чернигов, Киев, Запорожье, Одессу) возможностями реабилитации после ампутаций с помощью визуальной стимуляции и управления фантомной болью (партнер — Dessintey, сумма финансирования — 8 млн евро); Закупка 700 средств механизированной сердечно-легочной реанимации — прежде всего разного типа дефибрилляторы (5,92 млн евро); Развитие телемедицинских сетей в Одесской, Черниговской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Житомирской областях (партнер — C3Medical, сумма финансирования — 4,35 млн евро); Создание сети автономных микроклиник на базе реабилитационных учреждений и обучение местных команд (партнер — Schiller Medical, сумма финансирования — 4,1 млн евро); Обеспечение 150 систем ультразвуковой диагностики, которые могут использоваться в медицинских учреждениях всех регионов Украины (партнер — Sonoscanner, сумма финансирования — 2,98 млн евро);

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«Сегодня мы предпринимаем еще один важный шаг для развития украинской системы здравоохранения. Подписанные соглашения на более чем 51 миллион евро позволят нам существенно усилить медицинскую инфраструктуру: 150 УЗИ заработают в медучреждениях по всей стране, 75 медучреждений будут обеспечены портативными рентген-аппаратами, 58 медучреждений получат новые возможности для реабилитации после ампутаций, а 700 единиц оборудования для сердечно-легочной реанимации помогут спасать жизни украинцев. Кроме этого, приступаем к строительству детского реабилитационного центра в Виннице и расширяем возможности телемедицины в шести регионах. Мы благодарны Франции за эту поддержку, позволяющую продолжать развивать украинскую систему здравоохранения даже в условиях полномасштабной войны. Это не просто инвестиции в медицину — это инвестиции в здоровье и жизни украинцев», — отмечает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Уполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн подчеркнул, что подписанные сегодня соглашения являются важным этапом расширения двустороннего сотрудничества и практическим воплощением поддержки Украины со стороны Франции.

Подписание состоялось в рамках презентации проектов, реализуемых по Грантовому соглашению между Правительством Французской Республики и Правительством Украины. Кроме подписанных семи медицинских проектов, Грантовое соглашение предусматривает реализацию еще 12 проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, разминирования и водоснабжения на сумму около 149 млн евро.

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