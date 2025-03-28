Барбра Стрейзанд призвала мир помочь украинцам и пожертвовала крупную сумму медикам — Finance.ua

Барбра Стрейзанд призвала мир помочь украинцам и пожертвовала крупную сумму медикам Сегодня 18:00 — Мир

Барбра Стрейзанд призвала мир помочь украинцам и пожертвовала крупную сумму медикам

Известная американская актриса и певица Барбра Стрейзанд в очередной раз выразила свою поддержку Украине в полномасштабной войне. Знаменитость записала видеообращение, которое посвятила украинским медикам. Она выразила свой восторг от их стойкости и силы, которые ежедневно спасают людей под обстрелами.

Ролик звезды обнародовали на платформе United24 в Instagram . В видео артистка призвала мир помочь врачам в Украине. Она на своем примере продемонстрировала, как нужно поддерживать украинцев и присоединилась к инициативе «24 000 друзей Украины».

«Что вы знаете об украинских медиках? О тех, кто работает днем ​​и ночью, чтобы спасать жизнь? Я знаю, что уже более трех лет они работают во время обстрелов, отключений электроэнергии и в немыслимых условиях. Они спасают людей в разрушенных больницах, подвалах и на линии фронта, они не останавливаются, несмотря ни на что. Я знаю, что они видели больше, чем кто-либо другой, и все равно продолжают делать то, что умеют лучше всего — спасать и не сдаваться. Давайте будем вместе с ними, с храбрыми людьми, которые ежедневно спасают жизнь», — подчеркнула кинозвезда.

Стрейзанд пожертвовала 24 тысячи долларов на направление «Медицинская помощь». Внеся свой вклад, она призвала и других иностранцев присоединиться и подписаться на ежемесячный взнос в 24 доллара в медицинскую помощь Украине.

«Ежемесячный взнос в $24 может изменить все для тех, кто борется за жизнь», — подчеркнула лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».

К слову, это уже не в первый раз артистка выражает свою поддержку Украине. В апреле прошлого года она призвала США помочь нашему государству. А до этого актриса передала Украине реанимобиль.

Стрейзанд еще в 2022 году стала послом United24 в направлении «Медицинская помощь». У нее есть украинские корни, ведь ее дедушка и бабушка жили на Галичине в городке Бережаны. Впоследствии они эмигрировали в США.

УНІАН По материалам:

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