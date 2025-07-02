Стажировка в HR, аналитике, химии и агробизнесе: обзор июльских предложений — Finance.ua

Стажировка в HR, аналитике, химии и агробизнесе: обзор июльских предложений
В разгар лета многие компании предлагают пройти стажировку. Для студентов это шанс получить первый опыт, а для тех, кто хочет изменить направление деятельности, — возможность попробовать свои силы в новой сфере.
Эксперты портала budni.robota.ua собрали самые интересные стажировки июля.
Farmak приглашает рекрутера-стажера в HR-отдел в Киеве
Фармацевтическая компания предлагает пройти стажировку в отделе по подбору и адаптации. В вакансии сообщается о возможности дальнейшего трудоустройства.
Продолжительность стажировки — 3 месяца. График: частичная занятость в промежутке с 8:00 до 17:00 (по договоренности). В течение стажировки предусмотрено сопровождение опытного наставника.
Также компания приглашает на стажировку метролога (г. Киев).
«Тимак Агро Украина» ищет стажера по агрономии в Николаеве
Приглашают студентов выпускных курсов по направлению Агрономия присоединиться к программе стажировки.
Среди функций: анализ определенной территории (клиенты, потенциал, культуры
и т. п.); выявление потребностей клиентов региона и разработка предложения по спектру продукции ТАУ; участие в продвижении полного спектра продукции компании в сотрудничестве с опытным консультантом по питанию растений; участие в переговорах с клиентами.
«Автосич» в Киеве предлагает стажировку в HR
Работодатель во вакансиях анонсирует выполнение следующих обязанностей: подбор и первичный отбор кандидатов (проведение собеседований); адаптация новых сотрудников (знакомство с компанией, сопровождение в период испытательного срока); помощь в организации обучения и тренинга для персонала; мотивация и поддержка персонала. Будущий работник может рассчитывать на обучение, профессиональное развитие, бонусы, корпоративные мероприятия.
Philip Morris Украина приглашает на стажировку Inkompass (Львов)
Компания предлагает студентам 3−6 курсов или выпускникам 2024 года присоединиться к глобальной программе оплачиваемой стажировки от Philip Morris International. Ищут стажеров с аналитическими навыками и уровнем владения английским Upper-Intermediate (B2).
Продолжительность стажировки: 6−12 месяцев. Гарантируется, среди прочего, бесплатный развоз.
ProCredit Bank ищет джуниор-специалиста с бизнес-клиентами (Киев)
Банк рассматривает на позицию кандидатов, оканчивающих 4 курс, или выпускников, желающих получить международный опыт.
Будущий работник научится: делать финансово-экономический анализ клиентов малого и среднего бизнеса; исследовать разные модели и стратегии ведения бизнеса на практике; искать новых клиентов и поддерживать партнерские отношения с ними; вести успешные переговоры с клиентами; аргументировать свое мнение и находить компромиссы.
Deloitte приглашает будущих аудиторов на обучение с трудоустройством
Стажировка стартует в сентябре в Киеве и Тернополе. На должность рассматриваются кандидаты с высшим/незаконченным высшим образованием в сфере бухгалтерии, учета и аудита, финансов; знанием основ бухгалтерского учета; готовых к командировкам (в центральную и западную части Украины); знанием английского на уровне Intermediate и выше; которые готовы к офлайн-обучению.
Компания анонсирует 4 недели обучения профессии аудитора с нуля в офисе. Вакансия предполагает старт работы в сентябре.
Enamine в Киеве ищет стажера в отдел флеш-хроматографии
Научно-исследовательская компания приглашает на стажировку кандидатов с высшим/незаконченным высшим образованием (от 2−3 курса) по направлению химик/фармацевт.
Предусматривается, в частности: официальное трудоустройство и зарплата (со своевременной выплатой), 24 дня отпуска, 40-часовая рабочая неделя, гибридный формат работы, курсы английского языка, стоматологический и массажный кабинеты; возможности обучения и развития.
Vodafone Украина открыл стажировку в IT-закупках (Киев)
Компания приглашает студентов 4−6 курсов или выпускников 2023—2025 с развитыми аналитическими способностями на 6-месячную оплачиваемую стажировку.
Анонсируется: гибридный формат работы; возможности для профессионального развития и личного роста; программы Mental Health & Wellbeing; активное волонтерство, благотворительные и социальные проекты; спорт, экоактивность, интеллектуальные игры; корпоративная мобильная связь.
«Бунге Украина» ищет инженера-механика на стажировку в Днепре и Николаеве
Ведущая компания по разработке решений для агробизнеса приглашает на 18-месячную программу инженерной стажировки, которая разработана, чтобы дать понимание операций, процессов и технологий дробильных, перерабатывающих и упаковочных предприятий Bunge.
Рассматривают выпускников без опыта или минимальным (2 года), которые интересуются секторами агробизнеса или производства пищевых продуктов; инженерным образованием «Механика и обслуживание оборудования» и «Пищевая промышленность»; необходим высокий уровень владения английским языком.
После успешного завершения стажировки участники получат возможность перейти на должность в бизнес-подразделение.
Konica Minolta Ukraine приглашает в сервисный департамент (Киев)
Приглашают студентов последних курсов и выпускников 2023—2024 годов технических вузов на оплачиваемую стажировку с последующим трудоустройством.
Будущие обязанности: выполнение ремонтов и обслуживание многофункциональных устройств; оперативное решение задач по ремонтам; поддержка клиентов; диагностика, устранение технических неполадок и сбоев в работе МФУ.
Предлагается: контракт на год; медицинское страхование; корпоративная мобильная связь; корпоративное авто (нужно водительское удостоверение кат. В и стаж вождения от 2 лет).
Напомним, ранее аналитики сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных сезонных вакансий.
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