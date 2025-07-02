Стажировка в HR, аналитике, химии и агробизнесе: обзор июльских предложений — Finance.ua

Стажировка в HR, аналитике, химии и агробизнесе: обзор июльских предложений Сегодня 13:02 — Личные финансы

Стажировка в HR, аналитике, химии и агробизнесе: обзор июльских предложений

В разгар лета многие компании предлагают пройти стажировку. Для студентов это шанс получить первый опыт, а для тех, кто хочет изменить направление деятельности, — возможность попробовать свои силы в новой сфере.

Эксперты портала budni.robota.ua собрали самые интересные стажировки июля.

Фармацевтическая компания предлагает пройти стажировку в отделе по подбору и адаптации. В вакансии сообщается о возможности дальнейшего трудоустройства.

Продолжительность стажировки — 3 месяца. График: частичная занятость в промежутке с 8:00 до 17:00 (по договоренности). В течение стажировки предусмотрено сопровождение опытного наставника.

Также компания приглашает на стажировку метролога (г. Киев).

Приглашают студентов выпускных курсов по направлению Агрономия присоединиться к программе стажировки.

Среди функций: анализ определенной территории (клиенты, потенциал, культуры и т. п. ); выявление потребностей клиентов региона и разработка предложения по спектру продукции ТАУ; участие в продвижении полного спектра продукции компании в сотрудничестве с опытным консультантом по питанию растений; участие в переговорах с клиентами.

Работодатель во вакансиях анонсирует выполнение следующих обязанностей: подбор и первичный отбор кандидатов (проведение собеседований); адаптация новых сотрудников (знакомство с компанией, сопровождение в период испытательного срока); помощь в организации обучения и тренинга для персонала; мотивация и поддержка персонала. Будущий работник может рассчитывать на обучение, профессиональное развитие, бонусы, корпоративные мероприятия.

Компания предлагает студентам 3−6 курсов или выпускникам 2024 года присоединиться к глобальной программе оплачиваемой стажировки от Philip Morris International. Ищут стажеров с аналитическими навыками и уровнем владения английским Upper-Intermediate (B2).

Продолжительность стажировки: 6−12 месяцев. Гарантируется, среди прочего, бесплатный развоз.

Банк рассматривает на позицию кандидатов, оканчивающих 4 курс, или выпускников, желающих получить международный опыт.

Будущий работник научится: делать финансово-экономический анализ клиентов малого и среднего бизнеса; исследовать разные модели и стратегии ведения бизнеса на практике; искать новых клиентов и поддерживать партнерские отношения с ними; вести успешные переговоры с клиентами; аргументировать свое мнение и находить компромиссы.

Стажировка стартует в сентябре в Киеве и Тернополе. На должность рассматриваются кандидаты с высшим/незаконченным высшим образованием в сфере бухгалтерии, учета и аудита, финансов; знанием основ бухгалтерского учета; готовых к командировкам (в центральную и западную части Украины); знанием английского на уровне Intermediate и выше; которые готовы к офлайн-обучению.

Компания анонсирует 4 недели обучения профессии аудитора с нуля в офисе. Вакансия предполагает старт работы в сентябре.

Научно-исследовательская компания приглашает на стажировку кандидатов с высшим/незаконченным высшим образованием (от 2−3 курса) по направлению химик/фармацевт.

Предусматривается, в частности: официальное трудоустройство и зарплата (со своевременной выплатой), 24 дня отпуска, 40-часовая рабочая неделя, гибридный формат работы, курсы английского языка, стоматологический и массажный кабинеты; возможности обучения и развития.

Компания приглашает студентов 4−6 курсов или выпускников 2023—2025 с развитыми аналитическими способностями на 6-месячную оплачиваемую стажировку.

Анонсируется: гибридный формат работы; возможности для профессионального развития и личного роста; программы Mental Health & Wellbeing; активное волонтерство, благотворительные и социальные проекты; спорт, экоактивность, интеллектуальные игры; корпоративная мобильная связь.

Ведущая компания по разработке решений для агробизнеса приглашает на 18-месячную программу инженерной стажировки, которая разработана, чтобы дать понимание операций, процессов и технологий дробильных, перерабатывающих и упаковочных предприятий Bunge.

Рассматривают выпускников без опыта или минимальным (2 года), которые интересуются секторами агробизнеса или производства пищевых продуктов; инженерным образованием «Механика и обслуживание оборудования» и «Пищевая промышленность»; необходим высокий уровень владения английским языком.

После успешного завершения стажировки участники получат возможность перейти на должность в бизнес-подразделение.

Приглашают студентов последних курсов и выпускников 2023—2024 годов технических вузов на оплачиваемую стажировку с последующим трудоустройством.

Будущие обязанности: выполнение ремонтов и обслуживание многофункциональных устройств; оперативное решение задач по ремонтам; поддержка клиентов; диагностика, устранение технических неполадок и сбоев в работе МФУ.

Предлагается: контракт на год; медицинское страхование; корпоративная мобильная связь; корпоративное авто (нужно водительское удостоверение кат. В и стаж вождения от 2 лет).

Напомним, ранее аналитики сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных сезонных вакансий.

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