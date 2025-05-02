Работа во Франции для украинцев: как найти и что нужно знать — Finance.ua

Работа во Франции для украинцев: как найти и что нужно знать Сегодня 21:02 — Личные финансы

Работа во Франции для украинцев: как найти и что нужно знать

Поскольку французский рынок труда, как и многие другие европейские, сталкивается с нехваткой кадров, сюда пытаются привлечь как можно больше экспатов. Каких специалистов не хватает во Франции и какие условия предлагают работникам — рассказали специалисты сервиса TransferGo.

Разрешение на работу во Франции

Чтобы легально работать во Франции более 90 дней, необходимо получить долгосрочную рабочую визу, которая также служит видом на жительство.

Во Франции существует несколько типов рабочих виз:

Паспортная виза для талантов направлена ​​на привлечение высококвалифицированных специалистов, исследователей и художников. Голубая карта ЕС создана для высококвалифицированных специалистов из-за пределов Европейского Союза. Она дает путь к трудоустройству в востребованных отраслях. Наряду с этой картой человек получает право на долгосрочное проживание. Сезонная рабочая виза призвана содействовать краткосрочному трудоустройству иностранных работников. Она позволяет людям работать в разных секторах, включая сельское хозяйство, туризм и другие отрасли. Виза для перевода внутри компании (ICT) создана для работников, которые переводятся внутри одной фирмы. Она позволяет работать во французском филиале в течение длительного времени.

Самые востребованные специалисты во Франции

Европейское бюро труда (EURES) называет конкретные отрасли во Франции, которые нуждаются в квалифицированных работниках. В частности, это:

производство;

IT-технологии;

здравоохранение;

инженерия;

строительство и строительные профессии;

сельское хозяйство.

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Специалистам с вышеперечисленными навыками будет гораздо легче получить разрешение на работу в стране. Ведь таким образом Франция пытается закрыть пробелы в своих ключевых отраслях.

Как найти работу во Франции

Есть несколько эффективных стратегий для людей, которые ищут возможности трудоустройства в этой стране. Одним из основных методов является использование онлайн-порталов по трудоустройству, в частности таких популярных платформ, таких как:

LinkedIn;

Monster;

Indeed.

Эти веб-сайты позволяют пользователям искать вакансии по разным критериям, включая местонахождение, отрасль и профессию. Кроме того, соискатели могут создать профили и загрузить резюме, чтобы потенциальные работодатели их быстрее нашли.

Еще один вариант — сотрудничество с рекрутинговыми агентствами. Такие учреждения, работающие во Франции, специализируются на помощи иностранным работникам в поиске работы. Они предлагают целый ряд услуг, включая поддержку в оформлении виз, рекомендации по вариантам жилья и советы по поиску вакансий.

Вакансии для украинцев во Франции

Рынок труда во Франции предлагает широкий спектр возможностей трудоустройства: разные типы рабочих мест, конкурентоспособную заработную плату и многочисленные локации. Соискатели могут ознакомиться с различными вакансиями с помощью платформ для поиска работы.

Вот несколько предложений для украинцев во Франции:

рабочие на склад детских товаров (Париж) — 2600 евро в месяц;

рабочие на завод Peugeot (Париж) — 2 400 — 2 600 евро в месяц;

работники на виноградные плантации Chateau de Bellet (Ницца) — 2 500 евро в месяц;

работники на ферму по разведению улиток (Дижон) — 1 900 — 2 200 евро в месяц;

работа в сфере здравоохранения: медсестра, санитар (Париж) — 3500 — 4200 евро в месяц;

уборщики в отеле (Канны) — 2 000 — 2 500 евро в месяц.

Телеканал 24 По материалам:

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