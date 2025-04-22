У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи — Finance.ua

У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи Сьогодні 05:48

У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

Французький уряд скорочує бюджет: після історичного скорочення у 2025 році, уряд планує скоригувати також головний фінансовий документ країни у 2026 році. У цьому контексті, міністр економіки Ерік Ломбард заявив, що сподівається на постійний податок на найвищі доходи.

Передає УНН із посиланням на Ouest-France та La Voix du Nord.

Найбагатші французи в майбутньому платитимуть податок на багатство на постійній основі. Про це оголосив міністр економіки Франції Ерік Ломбард, зазначивши, що спочатку це застосовуватиметься тимчасово.

Керівник французького міністерства фінансів так бачить введення диференційованого податку на найвищі доходи: він буде застосований у 2025 році, а згодом буде «постійним» через «турботу про справедливість», оскільки французький уряд має намір працювати над оптимізацією податків.

Ломбард визнав, що Франція перебуває у «стані надзвичайної бюджетної ситуації». Уряд країни зробив попередження, що доведеться скоригувати бюджет на 2026 рік, «після історичного скорочення бюджету на 2025 рік». Також Ломбард оголосив про «значні зусилля» у підготовці рахунків, які дозволять заощадити щонайменше 40 мільярдів євро, необхідних для досягнення цілей зі скорочення дефіциту.

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