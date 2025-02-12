Во Франции изучение ИИ станет обязательным курсом школьной программы — Finance.ua
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Во Франции изучение ИИ станет обязательным курсом школьной программы

Технологии&Авто
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Во Франции изучение ИИ станет обязательным курсом школьной программы
Во Франции изучение ИИ станет обязательным курсом школьной программы
Франция вводит обязательные курсы по изучению искусственного интеллекта в школах. Об этом объявила министр образования Франции Элизабет Берн. С нового учебного года ИИ смогут изучать онлайн все учащиеся средней и старшей школы, сообщает «Освіторія».
Изучение инструментов ИИ будут предлагать и учителям. Курс будут преподавать десятью модулями, онлайн-урок будет длиться от 30 минут до полутора часов, уровень будет зависеть от осведомленности студента в предмете.
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Элизабет Борн также анонсировала конкурс проектов искусственного интеллекта, которые помогут учителям в подготовке курса, проверке и оценке домашних заданий.

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Министерство образования Франции весной обнародует документ по этическому использованию ИИ в школах. В его подготовке уже участвуют учителя, родители, учащиеся и профсоюзы. Учителя смогут использовать ИИ для подготовки своих уроков, но будут ответственны за их содержание.
Ранее мы сообщали, что в штате Аризона (США) началась регистрация в первую государственную онлайн-школу Unbound Academy, в которой учеников будет полностью обучать искусственный интеллект. Впервые такой уникальный педагогический подход был протестирован в частных школах в Техасе и Флориде.
По материалам:
Zaxid.net
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