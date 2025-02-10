Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем — Finance.ua

Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем Сегодня 06:54 — Технологии&Авто

Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем

До 70% задач на рабочих местах, которым нужен компьютер, могут быть трансформированы или заменены искусственным интеллектом.

Об этом говорится в новой статье Института исследований публичной политики (IPPR) в Лондоне, передает The Independent

По словам экспертов Института, искусственный интеллект, скорее всего, будет иметь «сейсмическое влияние» на экономику и общество.

Согласно исследованию, рабочие места, зависящие от задач на компьютерах, таких как управление проектами, маркетинг и административная поддержка, вероятно, будут изменены из-за появления искусственного интеллекта.

Таким образом, эксперты призывают к более активному вмешательству правительства в этот вопрос, ведь политика в отношении искусственного интеллекта очень сосредоточена на ускорении внедрения и безопасности ИИ, а не на его последствиях.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

«Анализ 22 000 типовых задач, выполняемых работниками, показал, что до 70% таких ролей могут быть существенно трансформированы или заменены искусственным интеллектом. В исследовании отмечается, что наибольшее влияние ИИ, вероятно, окажет на организационные, стратегические и аналитические задачи», — говорится в материале.

В то же время технологические руководители уверяют, что цель искусственного интеллекта — помочь работникам в выполнении задач и оптимизировать их рабочую нагрузку, а не заменить их.

В свою очередь, в прошлом году IPPR предупреждал, что при «худшем сценарии» в Великобритании может быть потеряно до восьми миллионов рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта.

«Возможности искусственного интеллекта развиваются с умопомрачительной скоростью. Запуск „ИИ-агентов“ показывает, что ИИ отличается от предыдущих технологий. Это не просто инструмент — это актер. Технология ИИ может оказать сейсмическое влияние на экономику и общество: она трансформирует рабочие места, уничтожит старые и создаст новые продукты, даст толчок развитию новых продуктов и услуг и позволит нам делать то, что мы не могли делать раньше. Но учитывая его огромный потенциал для изменений, важно направить его на помощь в решении больших общественных проблем», — подчеркнул руководитель отдела искусственного интеллекта в IPPR Карстен Юнг.

По его словам, политика страны должна успеть за результатами развития искусственного интеллекта.

«Это требует демократических дебатов и тщательного изучения того, как разворачивается ИИ. Общественность должна участвовать в определении четких миссий и границ. Обещание ИИ решить некоторые из самых больших проблем человечества соблазнительно — мы все заинтересованы в том, чтобы руководить этим процессом и достичь его», — подчеркнул исследователь.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.