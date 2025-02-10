Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем — Finance.ua

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Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем

Технологии&Авто
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Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем
Сколько рабочих мест может заменить искусственный интеллект в будущем
До 70% задач на рабочих местах, которым нужен компьютер, могут быть трансформированы или заменены искусственным интеллектом.
Об этом говорится в новой статье Института исследований публичной политики (IPPR) в Лондоне, передает The Independent.
По словам экспертов Института, искусственный интеллект, скорее всего, будет иметь «сейсмическое влияние» на экономику и общество.
Согласно исследованию, рабочие места, зависящие от задач на компьютерах, таких как управление проектами, маркетинг и административная поддержка, вероятно, будут изменены из-за появления искусственного интеллекта.
Таким образом, эксперты призывают к более активному вмешательству правительства в этот вопрос, ведь политика в отношении искусственного интеллекта очень сосредоточена на ускорении внедрения и безопасности ИИ, а не на его последствиях.

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«Анализ 22 000 типовых задач, выполняемых работниками, показал, что до 70% таких ролей могут быть существенно трансформированы или заменены искусственным интеллектом. В исследовании отмечается, что наибольшее влияние ИИ, вероятно, окажет на организационные, стратегические и аналитические задачи», — говорится в материале.
В то же время технологические руководители уверяют, что цель искусственного интеллекта — помочь работникам в выполнении задач и оптимизировать их рабочую нагрузку, а не заменить их.
В свою очередь, в прошлом году IPPR предупреждал, что при «худшем сценарии» в Великобритании может быть потеряно до восьми миллионов рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта.
«Возможности искусственного интеллекта развиваются с умопомрачительной скоростью. Запуск „ИИ-агентов“ показывает, что ИИ отличается от предыдущих технологий. Это не просто инструмент — это актер. Технология ИИ может оказать сейсмическое влияние на экономику и общество: она трансформирует рабочие места, уничтожит старые и создаст новые продукты, даст толчок развитию новых продуктов и услуг и позволит нам делать то, что мы не могли делать раньше. Но учитывая его огромный потенциал для изменений, важно направить его на помощь в решении больших общественных проблем», — подчеркнул руководитель отдела искусственного интеллекта в IPPR Карстен Юнг.
По его словам, политика страны должна успеть за результатами развития искусственного интеллекта.
«Это требует демократических дебатов и тщательного изучения того, как разворачивается ИИ. Общественность должна участвовать в определении четких миссий и границ. Обещание ИИ решить некоторые из самых больших проблем человечества соблазнительно — мы все заинтересованы в том, чтобы руководить этим процессом и достичь его», — подчеркнул исследователь.
По материалам:
УНІАН
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