ЕС инвестирует €30 млрд в гигафабрики для развития искусственного интеллекта — Finance.ua
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ЕС инвестирует €30 млрд в гигафабрики для развития искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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В Европе растет интерес к «гигафабрикам» — центрам для работы с ИИ в больших масштабах. ЕС планирует создать 13 таких объектов, выделив €10 млрд, а еще €20 млрд — на развитие всей инфраструктуры. Эти объекты должны объединить вычислительные мощности, данные и специалистов по созданию ИИ-моделей и приложений. Их цель — сделать Европу конкурентной в сфере ИИ, где лидируют США и Китай.
Несмотря на большое количество исследователей и стартапов в ЕС, регион ощущает нехватку мощностей. «Гигафабрики» должны исправить это, обеспечивая современные вычислительные ресурсы для компаний, которые не могут себе позволить собственную инфраструктуру. Каждый такой центр потребует от €3 до €5 млрд и будет потреблять до 150 МВт энергии. Все 13 объектов могут дать прирост энергопотребления в ЕС на 15%.
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Своя фабрика уже есть у телеком-компании Telenor в Норвегии — она использует ее для перевода конфиденциальных разговоров с помощью национального аналога ChatGPT.
Осенью еще один объект откроется в Мюнхене, но у него не будет статуса «гигафабрики». ЕС уже получил более 70 заявок на участие в проекте из 16 стран, однако эксперты отмечают, что для реализации нужны серьезные инвестиции не только из бюджета, но и от бизнеса.
Процесс запуска будет постепенным и сложным, ведь, кроме оборудования, нужна энергоинфраструктура и экономическая устойчивость.
По материалам:
iTechua
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