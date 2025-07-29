Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda (фото) — Finance.ua
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Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda (фото)

Технологии&Авто
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Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda (фото)
Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda (фото)
Новая Honda N-One e официально дебютирует в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене и станет самым дешевым электрокаром японской марки на глобальном рынке. Первые подробности авто появились на сайте Car Expert.
Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda (фото)
Как и бензиновая Honda N-One предыдущего поколения, электромобиль принадлежит так называемому сегменту кей-каров — миниатюрных городских авто. Хэтчбек достигает всего 3,4 м в длину. Его конкурентами станут новые Renault Twingo и Volkswagen ID.1.
Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda (фото)
Электромобиль Honda N-One своими большими круглыми фарами напоминает старшую Honda e. У него небольшой высокий капот и короткие свесы кузова.
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В салоне преобладают рубленые поверхности. В отделке использованы материалы, полученные путем повторной переработки. Электрокар получил два дисплея и довольно крупные кнопки.
Рассекречен самый дешевый электромобиль Honda (фото)
Характеристики Honda N-One в настоящее время держат в секрете, отмечается лишь, что запас хода будет составлять 270 км. По предварительным данным, электрокар получит мотор на 64 л.с. и 162 Н∙м и батарею емкостью 29,6 кВт∙ч.
По материалам:
Фокус
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