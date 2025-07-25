Honda прекращает выпуск недорогого конкурента Audi A4 и BMW 3 Series — Finance.ua
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Honda прекращает выпуск недорогого конкурента Audi A4 и BMW 3 Series

Технологии&Авто
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Honda прекращает выпуск недорогого конкурента Audi A4 и BMW 3 Series
Honda прекращает выпуск недорогого конкурента Audi A4 и BMW 3 Series
Последние Acura TLX сойдут с конвейера завода в Огайо (США) до конца июля. После этого предприятие начнут переоборудовать для выпуска электрокроссовера Acura RSX.
Эту информацию уже официально подтвердили в Honda, сообщает сайт Motor1.
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Представители японского автогиганта объяснили прекращение выпуска Acura TLX «эволюцией потребностей клиентов и изменением ландшафта автомобильной отрасли».
Honda прекращает выпуск недорогого конкурента Audi A4 и BMW 3 Series
Очевидно имеется в виду тот факт, что седаны стали менее популярны, и автомобилисты вместо этого выбирают кроссоверы. Поэтому за 2024 год продали примерно 7500 Acura TLX, а за первую половину 2025 года — 3634.
Для сравнения: в 2015 году было продано 47 000 Acura TLX первого поколения. В это время модель вышла на рынок, сменив Acura TL. Премиальный седан стал более доступной альтернативой Audi A4 и BMW 3 Series.
Нынешний седан Acura TLX второго поколения выпускается с 2021 года. Седан в стандартной версии оснащен 2,0-литровой 272-сильной турбочетверкой, а в заряженной модификации Type S получил 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 360 л. с.
По материалам:
Фокус
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