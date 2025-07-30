В США могут запретить функцию «Start/Stop» в автомобилях — Finance.ua

В США могут запретить функцию «Start/Stop» в автомобилях
Современные автомобили с бензиновым двигателем оснащены функциями, направленными на повышение эффективности, и среди них — технология автоматического запуска/остановки, которая отличается своей простотой и эффективностью. Она позволяет существенно экономить топливо, выключая двигатель, когда автомобиль стоит на месте. Но, как отмечает Carscoops, несмотря на эффективность, эта опция стала объектом критики миллионов водителей по всему миру.
Некоторые утверждают, что она снижает ресурс двигателя, в частности стартера, в то время как другие просто считают его ненужным. Поклонники отмечают, что покупатели, которым эта функция не нравится, могут просто отключить ее.
Start/stop technology: where your car dies at every red light so companies get a climate participation trophy. EPA approved it, and everyone hates it, so we’re fixing it. pic.twitter.com/zFhijMyHDe— Lee Zeldin (@epaleezeldin) May 12, 2025
Теперь к хейтерам присоединились представители Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Ранее автопроизводители получали стимул за установку «Start/Stop» в свои автомобили, поскольку до недавнего времени в США были штрафы за несоблюдение средних корпоративных целей экономии топлива. Теперь, когда они были отменены, судьба технологии может быть другая.
Чиновники уже заявили о своем желании избавиться от этой технологии. Ли Зелдин, глава EPA, заявил, что она — не более чем трофей за участие в борьбе с изменением климата, которое беспокоит миллионы американцев. Однако, возможно, реальным решением будет покинуть систему, но сделать ее по умолчанию выключенной.
«Я думаю, что людям нравится экономить деньги на бензине, а если нет, то эту опцию можно отключить. Я не знаю, почему людей нужно лишать этой опции», — сказал Альберт Гор, исполнительный директор Ассоциации транспорта с нулевым уровнем выбросов.
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