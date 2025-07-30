В США могут запретить функцию «Start/Stop» в автомобилях — Finance.ua

В США могут запретить функцию «Start/Stop» в автомобилях Сегодня 01:25 — Технологии&Авто

В США могут запретить функцию «Start/Stop» в автомобилях

Современные автомобили с бензиновым двигателем оснащены функциями, направленными на повышение эффективности, и среди них — технология автоматического запуска/остановки, которая отличается своей простотой и эффективностью. Она позволяет существенно экономить топливо, выключая двигатель, когда автомобиль стоит на месте. Но, как отмечает Carscoops , несмотря на эффективность, эта опция стала объектом критики миллионов водителей по всему миру.

Некоторые утверждают, что она снижает ресурс двигателя, в частности стартера, в то время как другие просто считают его ненужным. Поклонники отмечают, что покупатели, которым эта функция не нравится, могут просто отключить ее.

Start/stop technology: where your car dies at every red light so companies get a climate participation trophy. EPA approved it, and everyone hates it, so we’re fixing it. pic.twitter.com/zFhijMyHDe — Lee Zeldin (@epaleezeldin) May 12, 2025

Теперь к хейтерам присоединились представители Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Ранее автопроизводители получали стимул за установку «Start/Stop» в свои автомобили, поскольку до недавнего времени в США были штрафы за несоблюдение средних корпоративных целей экономии топлива. Теперь, когда они были отменены, судьба технологии может быть другая.

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Чиновники уже заявили о своем желании избавиться от этой технологии. Ли Зелдин, глава EPA, заявил, что она — не более чем трофей за участие в борьбе с изменением климата, которое беспокоит миллионы американцев. Однако, возможно, реальным решением будет покинуть систему, но сделать ее по умолчанию выключенной.

«Я думаю, что людям нравится экономить деньги на бензине, а если нет, то эту опцию можно отключить. Я не знаю, почему людей нужно лишать этой опции», — сказал Альберт Гор, исполнительный директор Ассоциации транспорта с нулевым уровнем выбросов.

Телеканал 24 По материалам:

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