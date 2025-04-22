Во Франции рассматривают постоянный налог на самые высокие доходы — Finance.ua

Во Франции рассматривают постоянный налог на самые высокие доходы Сегодня 05:48

Во Франции рассматривают постоянный налог на самые высокие доходы

Французское правительство сокращает бюджет: после исторического сокращения в 2025 году правительство планирует скорректировать также главный финансовый документ страны в 2026 году. В этом контексте министр экономики Эрик Ломбард заявил, что надеется на постоянный налог на самые высокие доходы.

Передает УНН со ссылкой на Ouest-France и La Voix du Nord.

Самые богатые французы в будущем будут платить налог на богатство на постоянной основе.

Руководитель французского министерства финансов так видит введение дифференцированного налога на самые высокие доходы: он будет применен в 2025 году, а впоследствии будет «постоянным» из-за «заботы о справедливости», поскольку французское правительство намерено работать над оптимизацией налогов.

Ломбард признал, что Франция находится в «состоянии чрезвычайной бюджетной ситуации». Правительство страны сделало предупреждение, что придется скорректировать бюджет на 2026 год, «после исторического сокращения бюджета на 2025 год». Также Ломбард объявил о «значительных усилиях» в подготовке счетов, которые позволят сэкономить минимум 40 миллиардов евро, необходимых для достижения целей по сокращению дефицита.

УНН По материалам:

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