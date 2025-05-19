Комплексные изменения для поддержки ветеранов: Правительство одобрило ряд важных решений — Finance.ua

Комплексные изменения для поддержки ветеранов: Правительство одобрило ряд важных решений
Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения в правительственные постановления, направленные на усовершенствование системы социальной защиты ветеранов и ветеранок войны и членов их семей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.
Что изменилось
В частности, правительством согласовали следующие решения:
- Э-удостоверение — основной документ, подтверждающий статус ветерана войны
Электронное удостоверение ветерана официально признано основным документом, подтверждающим соответствующий статус. Среди ключевых преимуществ — улучшение предоставления административных услуг, ускорение доступа к социальным гарантиям и уменьшение времени на проверку статуса.
Бумажное удостоверение теперь оформляется отдельно — по желанию лица (или его представителя) путем подачи заявления в произвольной форме, фотографии и выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны.
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Кроме того, учтена специфика военного положения: если ребенок с родителями находится за границей и не имеет возможности лично обратиться за оформлением удостоверения, его право на льготы не прекращается.
- Уточнение срока действия удостоверений лиц с инвалидностью в результате войны
Если группа инвалидности в результате войны была установлена с пересмотром до 1 января 2025 года, удостоверение остается действительным:
- до 1 ноября 2025 года — для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет с ІІ или ІІІ группой инвалидности в результате войны;
- до 1 апреля 2026 — для других лиц с инвалидностью в результате войны, кроме тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования личности.
Тем людям с инвалидностью в результате войны, у которых пересмотр группы должен был состояться после 1 января 2025 года, но они не смогли его пройти вовремя — срок действия их удостоверения продлевается до 1 июля 2025 года.
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