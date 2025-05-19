Комплексные изменения для поддержки ветеранов: Правительство одобрило ряд важных решений — Finance.ua

Комплексные изменения для поддержки ветеранов: Правительство одобрило ряд важных решений Сегодня 10:01 — Личные финансы

Комплексные изменения для поддержки ветеранов: Правительство одобрило ряд важных решений

Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения в правительственные постановления, направленные на усовершенствование системы социальной защиты ветеранов и ветеранок войны и членов их семей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

Что изменилось

В частности, правительством согласовали следующие решения:

Э-удостоверение — основной документ, подтверждающий статус ветерана войны

Электронное удостоверение ветерана официально признано основным документом, подтверждающим соответствующий статус. Среди ключевых преимуществ — улучшение предоставления административных услуг, ускорение доступа к социальным гарантиям и уменьшение времени на проверку статуса.

Бумажное удостоверение теперь оформляется отдельно — по желанию лица (или его представителя) путем подачи заявления в произвольной форме, фотографии и выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Читайте также Киев выплачивает ветеранам частичную компенсацию за приобретенный автомобиль: как получить средства

Непрерывная социальная защита для детей погибших защитников и защитниц Украины

Урегулирован вопрос выдачи удостоверения члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины детям младше 14 лет. Обеспечено непрерывное пользование всеми предусмотренными законодательством льготами в переходный период, когда ребенок достигает 14-летнего возраста и ожидает получения паспорта и удостоверения.

Кроме того, учтена специфика военного положения: если ребенок с родителями находится за границей и не имеет возможности лично обратиться за оформлением удостоверения, его право на льготы не прекращается.

Уточнение срока действия удостоверений лиц с инвалидностью в результате войны

Если группа инвалидности в результате войны была установлена ​​с пересмотром до 1 января 2025 года, удостоверение остается действительным:

до 1 ноября 2025 года — для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет с ІІ или ІІІ группой инвалидности в результате войны;

до 1 апреля 2026 — для других лиц с инвалидностью в результате войны, кроме тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования личности.

Тем людям с инвалидностью в результате войны, у которых пересмотр группы должен был состояться после 1 января 2025 года, но они не смогли его пройти вовремя — срок действия их удостоверения продлевается до 1 июля 2025 года.

Травма как причина для установления инвалидности или смерти защитников

Теперь травма приравнена к другим повреждениям здоровья — таким как ранение, контузия, увечье или заболевание — как основание для установления инвалидности или смерти Защитника или Защитницы Украины.

Выписка ЕГРВВ — основание для получения или восстановления бумажного удостоверения ветерана

Чтобы получить или восстановить бумажное удостоверение ветерана (например, в случае его потери, повреждения или изменения личных данных), достаточно предоставить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны. Дополнительных подтверждений статуса не требуется.

Читайте также Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи

Минветеранов получило полномочия по выдаче удостоверений и талонов на льготный проезд

Министерству по делам ветеранов Украины предоставлено право выдавать свидетельства и листы талонов на льготный проезд тем участникам боевых действий, документы которым ранее оформляли ликвидированные органы власти без правопреемников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.