Киев выплачивает ветеранам частичную компенсацию за приобретенный автомобиль: как получить средства — Finance.ua

Киев выплачивает ветеранам частичную компенсацию за приобретенный автомобиль: как получить средства Сегодня 20:01 — Личные финансы

Киев выплачивает ветеранам частичную компенсацию за приобретенный автомобиль: как получить средства

В этом году в 4 раза возросло количество киевлян — защитников и защитниц, получивших частичную компенсацию за приобретенный автомобиль по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Марина Хонда.

«В 2025 году увеличилось количество киевлян — защитников и защитниц, получивших частичную компенсацию за приобретенный автомобиль. За первые 4 месяца года этим правом воспользовались уже 13 человек, тогда как в прошлом году всего 3. Компенсация от Киева долгое время существовала только формально из-за сложной процедуры и чрезмерного регулирования законодателем. Год назад Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины с предложением упростить процедуру обеспечения автомобилями людей с инвалидностью, в том числе ветеранов войны», — сказала Хонда.

Она добавила, что параллельно по поручению мэра город нашел пути, как уменьшить перечень необходимых документов, в том числе исключить повторное прохождение медицинской комиссии киевлянами — защитниками и защитницами.

В этом году в городском бюджете уже предусмотрели средства на частичную компенсацию за приобретенный автомобиль для защитников и защитниц.

«При необходимости мы готовы найти дополнительные ресурсы для увеличения этой суммы. В настоящее время все поданные заявки удовлетворяются в полном объеме», — добавила Хонда.

Кто может получить компенсацию

Частичная компенсация за приобретенный автомобиль предоставляется киевлянам, получившим инвалидность I или II группы из-за ампутации конечности или ее части после 24 февраля 2022 года.

Одно из важных условий получения компенсации — быть зарегистрированным в Киеве более 1 года.

Необходимые документы:

паспорт или ID-карта;

номер налогоплательщика;

документы об инвалидности и ранениях;

водительское удостоверение;

документы о покупке автомобиля;

номер социального банковского счета — IBAN.

Документы подаются в копиях, но при себе нужно иметь и оригиналы.

Возможные причины отказа:

отсутствие регистрации в Киеве или регистрация менее года назад;

неполный пакет документов;

несоответствие справок.

Размер компенсации

545 040 грн. Итого за 3 года город компенсировал по этому направлению 8,75 млн грн. Подробнее об услуге можно узнать по Размер компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, на сегодняшний день это. Итого за 3 года город компенсировал по этому направлению 8,75 млн грн. Подробнее об услуге можно узнать по ссылке

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