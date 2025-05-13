Киев выплачивает ветеранам частичную компенсацию за приобретенный автомобиль: как получить средства — Finance.ua

Киев выплачивает ветеранам частичную компенсацию за приобретенный автомобиль: как получить средства
В этом году в 4 раза возросло количество киевлян — защитников и защитниц, получивших частичную компенсацию за приобретенный автомобиль по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Марина Хонда.
«В 2025 году увеличилось количество киевлян — защитников и защитниц, получивших частичную компенсацию за приобретенный автомобиль. За первые 4 месяца года этим правом воспользовались уже 13 человек, тогда как в прошлом году всего 3. Компенсация от Киева долгое время существовала только формально из-за сложной процедуры и чрезмерного регулирования законодателем. Год назад Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины с предложением упростить процедуру обеспечения автомобилями людей с инвалидностью, в том числе ветеранов войны», — сказала Хонда.
Она добавила, что параллельно по поручению мэра город нашел пути, как уменьшить перечень необходимых документов, в том числе исключить повторное прохождение медицинской комиссии киевлянами — защитниками и защитницами.
В этом году в городском бюджете уже предусмотрели средства на частичную компенсацию за приобретенный автомобиль для защитников и защитниц.
«При необходимости мы готовы найти дополнительные ресурсы для увеличения этой суммы. В настоящее время все поданные заявки удовлетворяются в полном объеме», — добавила Хонда.
Кто может получить компенсацию
Частичная компенсация за приобретенный автомобиль предоставляется киевлянам, получившим инвалидность I или II группы из-за ампутации конечности или ее части после 24 февраля 2022 года.
Одно из важных условий получения компенсации — быть зарегистрированным в Киеве более 1 года.
Необходимые документы:
- паспорт или ID-карта;
- номер налогоплательщика;
- документы об инвалидности и ранениях;
- водительское удостоверение;
- документы о покупке автомобиля;
- номер социального банковского счета — IBAN.
Документы подаются в копиях, но при себе нужно иметь и оригиналы.
Возможные причины отказа:
- отсутствие регистрации в Киеве или регистрация менее года назад;
- неполный пакет документов;
- несоответствие справок.
Размер компенсации
Размер компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, на сегодняшний день это 545 040 грн. Итого за 3 года город компенсировал по этому направлению 8,75 млн грн. Подробнее об услуге можно узнать по ссылке.
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