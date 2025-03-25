Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи — Finance.ua

Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи
В Украине уже работает много успешных ветеранских бизнесов. Однако не все желающие открыть собственное дело знают, что для ветеранов доступно несколько вариантов финансовой поддержки. В восьмом выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office рассказываем об этих возможностях.
Вы узнаете, где искать информацию о грантах, программах кредитования, льготах и как ими воспользоваться. Спикер предоставит чек-лист для подачи грантовой заявки, расскажет о критериях их отбора и о том, как эффективно использовать предоставленные финансовые ресурсы.
👉 Посмотреть видео можно по ссылке.
О спикерах
На этот раз спикер курса Алина Шух пригласила к разговору Ирину Тирель — менеджера корпоративных программ KSE Business School, менеджера проекта «Ветеранский бизнес: от идеи до финансирования».
У Ирины есть опыт работы с ветеранами, она помогает им искать финансирование и использовать грантовые возможности для развития бизнеса.
О чем вы узнаете
- Какие основные виды финансовой помощи доступны для ветеранов и их семей?
- В чем разница между грантами, кредитами и льготами?
- Каковы преимущества и недостатки каждого типа финансовой поддержки?
- Где найти информацию о грантах и других программах финансовой помощи?
- Как определить, подходит ли вам конкретная грантовая программа?
- Как найти вдохновение для бизнес-идеи, если его пока нет?
- Какие элементы должны быть в бизнес-идее и бизнес-плане?
- Грантовая заявка: как ее правильно заполнить и подать?
- Какие обязанности заявителя после получения гранта?
- Что произойдет, если бизнес закроется или не будет отвечать условиям программы?
- Какие сообщества и образовательные программы помогут в подаче грантовой заявки и ведении бизнеса?
Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего выйдет 9 видео, которые можно просматривать в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.
Инициаторы и партнеры проекта
Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторы контента — эксперты компании Smart Family Office, которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
- Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
- femida. us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.
Поделиться новостью