Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи — Finance.ua

Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи Сегодня 14:13

Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи

В Украине уже работает много успешных ветеранских бизнесов. Однако не все желающие открыть собственное дело знают, что для ветеранов доступно несколько вариантов финансовой поддержки. В восьмом выпуске бесплатного образовательного проекта « Финансовая грамотность для военных » от Академии Минфин и Smart Family Office рассказываем об этих возможностях.

Вы узнаете, где искать информацию о грантах, программах кредитования, льготах и ​​как ими воспользоваться. Спикер предоставит чек-лист для подачи грантовой заявки, расскажет о критериях их отбора и о том, как эффективно использовать предоставленные финансовые ресурсы.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке

О спикерах

На этот раз спикер курса Алина Шух пригласила к разговору Ирину Тирель — менеджера корпоративных программ KSE Business School, менеджера проекта «Ветеранский бизнес: от идеи до финансирования».

У Ирины есть опыт работы с ветеранами, она помогает им искать финансирование и использовать грантовые возможности для развития бизнеса.

О чем вы узнаете

Какие основные виды финансовой помощи доступны для ветеранов и их семей?

В чем разница между грантами, кредитами и льготами?

Каковы преимущества и недостатки каждого типа финансовой поддержки?

Где найти информацию о грантах и ​​других программах финансовой помощи?

Как определить, подходит ли вам конкретная грантовая программа?

Как найти вдохновение для бизнес-идеи, если его пока нет?

Какие элементы должны быть в бизнес-идее и бизнес-плане?

Грантовая заявка: как ее правильно заполнить и подать?

Какие обязанности заявителя после получения гранта?

Что произойдет, если бизнес закроется или не будет отвечать условиям программы?

Какие сообщества и образовательные программы помогут в подаче грантовой заявки и ведении бизнеса?

Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего выйдет 9 видео, которые можно просматривать в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса является Академия Минфин . Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторы контента — эксперты компании Smart Family Office , которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

femida. us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.

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