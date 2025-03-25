Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи — Finance.ua
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Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи

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Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи
Где ветерану взять финансирование на воплощение своей бизнес-идеи
В Украине уже работает много успешных ветеранских бизнесов. Однако не все желающие открыть собственное дело знают, что для ветеранов доступно несколько вариантов финансовой поддержки. В восьмом выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office рассказываем об этих возможностях.
Вы узнаете, где искать информацию о грантах, программах кредитования, льготах и ​​как ими воспользоваться. Спикер предоставит чек-лист для подачи грантовой заявки, расскажет о критериях их отбора и о том, как эффективно использовать предоставленные финансовые ресурсы.
👉 Посмотреть видео можно по ссылке.

О спикерах

На этот раз спикер курса Алина Шух пригласила к разговору Ирину Тирель — менеджера корпоративных программ KSE Business School, менеджера проекта «Ветеранский бизнес: от идеи до финансирования».
У Ирины есть опыт работы с ветеранами, она помогает им искать финансирование и использовать грантовые возможности для развития бизнеса.

О чем вы узнаете

  • Какие основные виды финансовой помощи доступны для ветеранов и их семей?
  • В чем разница между грантами, кредитами и льготами?
  • Каковы преимущества и недостатки каждого типа финансовой поддержки?
  • Где найти информацию о грантах и ​​других программах финансовой помощи?
  • Как определить, подходит ли вам конкретная грантовая программа?
  • Как найти вдохновение для бизнес-идеи, если его пока нет?
  • Какие элементы должны быть в бизнес-идее и бизнес-плане?
  • Грантовая заявка: как ее правильно заполнить и подать?
  • Какие обязанности заявителя после получения гранта?
  • Что произойдет, если бизнес закроется или не будет отвечать условиям программы?
  • Какие сообщества и образовательные программы помогут в подаче грантовой заявки и ведении бизнеса?
Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего выйдет 9 видео, которые можно просматривать в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторы контента — эксперты компании Smart Family Office, которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
  • Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
  • femida. us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.
По материалам:
Finance.ua
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