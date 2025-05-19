В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка — Finance.ua

В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка Сегодня 11:30 — Казна и Политика

В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка

В Украине планируется реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Предусмотрены выплаты женщинам

Об этом свидетельствует проект, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Проект Минисоцполитики разработан для повышения уровня рождаемости, совмещения родительства с учебой или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

Проектом предлагается:

оказывать дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);

предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;

предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, определенном Кабинетом министров после принятия проекта акта;

предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) пособие по уходу в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта;

предоставлять помощь по уходу за ребенком «єЯсла» одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен Кабинетом министров Украины после принятия проекта акта.

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При этом по-прежнему при рождении ребенка осуществляется выдача одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

Шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и будут стимулировать родителей трудоустраиваться, а также стимулировать развитие сети частных заведений дошкольного образования.

В настоящее время помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Она выплачивается единовременно в сумме 10320 гривен. Остаток суммы выплачиваются в течение 36 месяцев, то есть по 860 гривен в месяц.

Напомним, в 2024 году обновили «пакет малыша». В обновленный «пакет малыша» добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают.

Одинокие родители и матери могут оформить выплату на ребенка онлайн через «Дія».

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