Дубликат свидетельства о рождении или браке: инструкция для украинцев в Украине и за рубежом — Finance.ua

Дубликат свидетельства о рождении или браке: инструкция для украинцев в Украине и за рубежом Сегодня 07:40 — Личные финансы

Дубликат свидетельства о рождении или браке: инструкция для украинцев в Украине и за рубежом

Если свидетельство о рождении, браке или смерти было потеряно, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Кто имеет право подать заявление

Согласно закону, повторно свидетельство могут получить:

лица, в отношении которых составлена ​​актовая запись;

родители, усыновители, опекуны и попечители;

представители заведений, где постоянно находится ребенок;

органы опеки и попечительства;

уполномоченные родственники — в частности, дедушки, бабушки, братья, сестры, тети, дяди, отчим, мачеха (по доверенности или по документам, подтверждающим полномочия).

Документы, которые необходимо предоставить

Для подачи заявления нужно иметь:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

для граждан, проживающих за границей — загранпаспорт;

в случае подачи через представителя — доверенность или адвокатские документы.

Где подать заявление

Подать заявление на повторную выдачу можно через несколько каналов:

В любой отдел ГРАГС, независимо от места регистрации. Список отделов: https://is.gd/nby95l

К ЦПАУ контакты доступны здесь: https://is.gd/QGjtxR

Через портал «Дія»:

— авторизуйтесь;

— выберите «Справки и выписки»;

— укажите тип документа, причину повторной выдачи и способ получения;

— оплатите услугу;

— подпишите заявление через Дія. Підпис или другой КЭП.

За границей — в консульстве или посольстве Украины.

Как получить документ

Готовое свидетельство можно:

забрать лично в отделе ГРАГС;

получить доставкой через отделение Укрпочты;

получить курьером на дому.

Сколько это стоит

Ставка госпошлины за повторную выдачу составляет 0,51 грн (0,03 необлагаемого налогом минимума доходов граждан). Также возможны дополнительные платные услуги, утвержденные КМУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.