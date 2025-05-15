Дубликат свидетельства о рождении или браке: инструкция для украинцев в Украине и за рубежом — Finance.ua

Дубликат свидетельства о рождении или браке: инструкция для украинцев в Украине и за рубежом
Если свидетельство о рождении, браке или смерти было потеряно, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Кто имеет право подать заявление
Согласно закону, повторно свидетельство могут получить:
- лица, в отношении которых составлена актовая запись;
- родители, усыновители, опекуны и попечители;
- представители заведений, где постоянно находится ребенок;
- органы опеки и попечительства;
- уполномоченные родственники — в частности, дедушки, бабушки, братья, сестры, тети, дяди, отчим, мачеха (по доверенности или по документам, подтверждающим полномочия).
Документы, которые необходимо предоставить
Для подачи заявления нужно иметь:
- паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- для граждан, проживающих за границей — загранпаспорт;
- в случае подачи через представителя — доверенность или адвокатские документы.
Где подать заявление
Подать заявление на повторную выдачу можно через несколько каналов:
- В любой отдел ГРАГС, независимо от места регистрации. Список отделов: https://is.gd/nby95l
- К ЦПАУ контакты доступны здесь: https://is.gd/QGjtxR
- Через портал «Дія»:
— авторизуйтесь;
— выберите «Справки и выписки»;
— укажите тип документа, причину повторной выдачи и способ получения;
— оплатите услугу;
— подпишите заявление через Дія. Підпис или другой КЭП.
— выберите «Справки и выписки»;
— укажите тип документа, причину повторной выдачи и способ получения;
— оплатите услугу;
— подпишите заявление через Дія. Підпис или другой КЭП.
- За границей — в консульстве или посольстве Украины.
Как получить документ
Готовое свидетельство можно:
- забрать лично в отделе ГРАГС;
- получить доставкой через отделение Укрпочты;
- получить курьером на дому.
Сколько это стоит
Ставка госпошлины за повторную выдачу составляет 0,51 грн (0,03 необлагаемого налогом минимума доходов граждан). Также возможны дополнительные платные услуги, утвержденные КМУ.
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