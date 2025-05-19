Учителям увеличат доплату с 1 сентября — Finance.ua

Учителям увеличат доплату с 1 сентября Сегодня 09:33 — Личные финансы

Учителям увеличат доплату с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года украинские учителя общего среднего образования будут получать двойную ежемесячную доплату — ее размер вырастет с 1000 до 2000 гривен.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины.

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Министерство образования осознает важность работы учителей и стремится к улучшению финансовых условий для педагогов.

«Элиту должна воспитывать элита, — отметил он. — Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы изменить подходы к оплате труда учителей с целью увеличения суммы как начисленной, так и выплаченной зарплаты».

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине была введена ежемесячная доплата в размере 1000 гривен для всех педагогов общего среднего образования — независимо от их стажа, места работы или региона. Этот шаг стал частью государственной политики повышения престижа профессии учителя.

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Однако преподаватели других образовательных звеньев — педагоги дошкольного образования, внешкольного образования, профтехобразования и колледжей — под действие постановления не попали. Их финансирование в основном осуществляется за счет органов местного самоуправления.

Напомним, учителя, преподаватели, предоставлявшие репетиторские услуги учащимся, студентам или дошкольникам, но при этом не зарегистрированные физическим лицом-предпринимателем, обязаны задекларировать свои доходы.

В январе этого года заработала программа «Учительская доплата», и педагоги в школах начали получать дополнительную ежемесячную выплату. Речь о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной нагрузки учителя.

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