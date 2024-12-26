Почти половина учителей планируют оставить профессию: какие шаги могут изменить ситуацию — Finance.ua

Почти половина учителей планируют оставить профессию: какие шаги могут изменить ситуацию Сегодня 10:33 — Личные финансы

Почти половина учителей планируют оставить профессию: какие шаги могут изменить ситуацию, Фото: freepik

Более 40% учителей в ближайшие 5 лет хотят уйти из профессии. Чтобы этого не допустить, нужно повысить зарплату педагогам и внести ряд других изменений в законодательство.

Об этом сообщила образовательная омбудсменка Надежда Лещик в интервью «Украинскому Радио».

Основные причины увольнений учителей

Согласно данным исследования, молодые учителя уходят из профессии, поскольку имеют низкий уровень зарплаты.

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Вторая проблема — большое количество отчетов и бумаг и неблагоприятная атмосфера в коллективе. Иногда коллектив школы не принимает молодежь, и с этим тоже нужно работать.

По словам омбудсменки, чтобы спасти отрасль, ее команда инициирует соответствующие изменения в законодательство и будет добиваться увеличения зарплат для учителей.

Также Лещик прокомментировала скандальную инициативу по оставлению учеников на повторный год в случае плохих оценок.

По ее словам, это касалось только тех детей, которые имеют очень большие пробелы в обучении.

«Эта инициатива была вырвана из общего контекста. Мы действительно имеем безумные образовательные потери, но я предлагаю, чтобы государство выделило субвенцию для компенсации образовательных потерь путем дополнительных занятий по отдельным предметам, например, по математике или естественным дисциплинам, где мы отстаем больше всего. Сейчас это предложение рассматривается», — заявила она.

Проблемы учащихся, возвращающихся из-за границы

Также омбудсменка напоминает о проблеме с учениками, возвращающимися из других стран, где они учились по другой программе, чем в Украине.

Во многих странах школьная программа отстает от украинской на 1−3 года.

«Поэтому признать их оценки невозможно, потому что классы не соответствуют. Такой ребенок, возвращаясь в Украину, понимает, что отстал на год или два и не сможет присоединиться к классу, где дети учились все это время. Поэтому инициатива оставления на повторный год касалась именно этих детей, которые имеют очень большие пробелы в обучении», — заявила Лещик.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вводится ежемесячная «учительская доплата» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен.

При этом решение правительства не распространится на педагогов дошкольного и внешкольного образования, а также преподавателей профтехобразования и колледжей.

УНІАН По материалам:

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