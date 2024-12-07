Как отличается зарплата учителей в государственных и частных школах — Finance.ua

Как отличается зарплата учителей в государственных и частных школах Сегодня 21:12 — Личные финансы

Как отличается зарплата учителей в государственных и частных школах, Фото: freepik

Педагоги в государственных школах зарабатывают в среднем 10−15 тысяч гривен. В частных школах — около 20−25 тысяч гривен.

Об этом рассказал учитель украинского языка и литературы, ставший в 2021 году победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, Артур Пройдаков.

Читайте также Доплаты учителям в 2025 году: в Раде рассказали детали решения

По его словам, суммы могут быть выше или ниже в зависимости от конкретного города.

Педагог говорит: в Киеве, Львове есть, например, доплаты от городского бюджета, или директорам, учителям премии, или доплаты за престижность и т. д.

«Но в среднем, по моим наблюдениям, если вы работаете на полную ставку, имеете опыт, классное руководство, то в государственной школе можете получать где-то 10−15 тысяч гривен. Педагог в частной школе может получать в среднем 20−25 тысяч гривен, если работаете на полную ставку», — заявил Пройдаков.

И добавил: если учитель приобщается к разным проектам, то и больше может зарабатывать. Но сумма может также отличаться в зависимости от региона, доплат местных властей и т. д.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вводится ежемесячная «учительская доплата» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен.

При этом решение правительства не распространится на педагогов дошкольного и внешкольного образования, а также преподавателей профтехобразования и колледжей.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.