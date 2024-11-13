Доплаты учителям в 2025 году: в Раде рассказали детали решения — Finance.ua
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Доплаты учителям в 2025 году: в Раде рассказали детали решения

Казна и Политика
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Доплаты учителям в 2025 году: в Раде рассказали детали решения
Доплаты учителям в 2025 году: в Раде рассказали детали решения
Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций просил добавить 20 млрд гривен в бюджет-2025 на повышение зарплат учителям. Но решение не было поддержано.
Об этом рассказал народный депутат, глава комитета Сергей Бабак.
«Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций просил прибавить 20 млрд гривен в бюджете-2025 на повышение заработных плат учителям. Это позволило бы компенсировать примерно 10% инфляции и реально добавить хотя бы 10%. Идущая органическим темпом постепенная оптимизация компенсировала бы 3,5% повышения налогов. Ни бюджетный комитет, ни ВР такое решение не поддержали. Но поддержал президент Украины. И по его поручению появились дополнительные 12 млрд гривен на зарплаты учителям в виде доплат», — рассказал Бабак.
По его словам, повышение зарплат путем доплаты позволяет больше поддержать учителей, которые получают меньше.
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«Если учитель получает 10 тысяч, то доплата в 1300 гривен — это плюс 13%, а если 15 тысяч, то доплата 1300 гривен — это плюс 8,6%. Доплаты получают все, но больше поддерживаются те, кто получает наименьшую заработную плату. В этом контексте решение хорошее. И учителя — единственные, кому в бюджете-2025 предусмотрено повышение заработных плат», — написал нардеп.
Относительно дошкольного и внешкольного образования Бабак напомнил, что Рада не принимает решения о зарплатах работникам этих сфер, это финансируют местные власти.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 января 2025 года в Украине введут ежемесячную «учительскую доплату» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен «на руки». С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличат до 2000 грн «на руки» каждому учителю.
По материалам:
Слово і Діло
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