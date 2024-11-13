Доплаты учителям в 2025 году: в Раде рассказали детали решения — Finance.ua

Доплаты учителям в 2025 году: в Раде рассказали детали решения Вчера 12:21 — Казна и Политика

Доплаты учителям в 2025 году: в Раде рассказали детали решения

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций просил добавить 20 млрд гривен в бюджет-2025 на повышение зарплат учителям. Но решение не было поддержано.

Об этом рассказал народный депутат, глава комитета Сергей Бабак.

«Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций просил прибавить 20 млрд гривен в бюджете-2025 на повышение заработных плат учителям. Это позволило бы компенсировать примерно 10% инфляции и реально добавить хотя бы 10%. Идущая органическим темпом постепенная оптимизация компенсировала бы 3,5% повышения налогов. Ни бюджетный комитет, ни ВР такое решение не поддержали. Но поддержал президент Украины. И по его поручению появились дополнительные 12 млрд гривен на зарплаты учителям в виде доплат», — рассказал Бабак.

По его словам, повышение зарплат путем доплаты позволяет больше поддержать учителей, которые получают меньше.

«Если учитель получает 10 тысяч, то доплата в 1300 гривен — это плюс 13%, а если 15 тысяч, то доплата 1300 гривен — это плюс 8,6%. Доплаты получают все, но больше поддерживаются те, кто получает наименьшую заработную плату. В этом контексте решение хорошее. И учителя — единственные, кому в бюджете-2025 предусмотрено повышение заработных плат», — написал нардеп.

Относительно дошкольного и внешкольного образования Бабак напомнил, что Рада не принимает решения о зарплатах работникам этих сфер, это финансируют местные власти.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что с 1 января 2025 года в Украине введут ежемесячную «учительскую доплату» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен «на руки». С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличат до 2000 грн «на руки» каждому учителю.

Слово і Діло По материалам:

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