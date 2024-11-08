«Учительская доплата»: с января учителям будут каждый месяц доплачивать по тысяче гривен — Finance.ua
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«Учительская доплата»: с января учителям будут каждый месяц доплачивать по тысяче гривен

Личные финансы
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«Учительская доплата»: с января учителям будут каждый месяц доплачивать по тысяче гривен
«Учительская доплата»: с января учителям будут каждый месяц доплачивать по тысяче гривен
С 1 января 2025 года в Украине вводится ежемесячная «учительская доплата» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Во исполнение поручения президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную „учительскую доплату“ к заработной плате учителей в размере 1000 гривен „на руки“», — сказано в сообщении.
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С 1 сентября 2025 года эта выплата будет увеличена до 2000 грн «на руки» каждому учителю.
«Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня обучает и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины. Благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование», — заявил Шмыгаль.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки. По его словам, каждому украинцу — и взрослому, и ребенку будет выплачено 1 тыс. гривен, которые можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, книги, культурные мероприятия. Также вырученные деньги можно будет задонатить на ВСУ.
Во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла до 21 тысячи гривен, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако зарплаты работников образования остаются одними из самых низких и в ближайшее время не стоит ожидать значительного повышения в этой сфере.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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