Для повышения зарплаты учителям вдвое нужны дополнительные 100 миллиардов — председатель комитета ВР — Finance.ua
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Для повышения зарплаты учителям вдвое нужны дополнительные 100 миллиардов — председатель комитета ВР

Казна и Политика
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Для повышения зарплаты учителям вдвое нужны дополнительные 100 миллиардов — председатель комитета ВР
Для повышения зарплаты учителям вдвое нужны дополнительные 100 миллиардов — председатель комитета ВР
Для того чтобы вдвое повысить заработную плату учителям, нужны дополнительные ₴100 миллиардов.
Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на Всеукраинской образовательной конференции «Серпнева-2024».
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«Для того чтобы поднять сейчас заработные платы в среднем вдвое, нужно просто плюс ₴100 миллиардов. Это первая цифра, которую стоит запомнить. Вторая история — это то, что весь государственный бюджет Украины, весь, абсолютно весь, идет на нужды Вооруженных сил. Наши партнеры не финансируют нашу войну. Это только мы финансируем. Все остальные наши расходы, включая медицину, образование, пенсии, финансируют наши партнеры, за что мы их очень благодарим. Это действительно бесценная помощь нашей стране во время войны», — отметил Бабак.
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Он отметил, что повышение зарплат недостаточно для того, чтобы удержать людей в профессии и мотивировать молодежь идти в эту профессию. По его словам, необходимо создавать современное образовательное пространство, а также изменять систему переподготовки и повышения квалификации учителей.
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Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что украинским учителям в ближайшее время не стоит ожидать повышения заработной платы из-за сложной ситуации в государственном бюджете.
По материалам:
Укрінформ
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