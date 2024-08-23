Учителя, которые находятся не в Украине, больше не будут получать выплаты за простой — решение Кабмина — Finance.ua
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Учителя, которые находятся не в Украине, больше не будут получать выплаты за простой — решение Кабмина

Личные финансы
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Учителя, которые находятся не в Украине, больше не будут получать выплаты за простой — решение Кабмина
Учителя, которые находятся не в Украине, больше не будут получать выплаты за простой — решение Кабмина
Кабмин принял постановление об изменениях в распределении средств на финансирование системы образования — образовательной субвенции.
Документ предусматривает прекращение выплат за простой учителям, которые находятся за пределами Украины.
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Ранее финансирование за простой получали те, чьи школы прекратили свою деятельность из-за оккупации или ведения боевых действий. Эти средства поступали, несмотря на то, где педагоги находятся физически — на территории Украины или за ее пределами. Теперь выплаты будут получать только те, кто находится в нашей стране, только на них местным бюджетам выделят государственную образовательную субвенцию.
К тому же решение касается в том числе и работников ресурсно-инклюзивных центров, то есть тех, кто работает с детьми с инвалидностью, и, вероятно, даже находящихся на временно оккупированных территориях (насчет последнего пункта еще нет ясности).
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«Образовательная субвенция в части оплаты простоя предусматривается для педагогических работников учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров, которые находятся на территории Украины», — говорится в постановлении правительства.
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По материалам:
Дзеркало Тижня
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