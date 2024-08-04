Министр образования Украины объявил о создании кадрового резерва учителей с сохранением зарплаты — Finance.ua
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Министр образования Украины объявил о создании кадрового резерва учителей с сохранением зарплаты

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Министр образования Украины объявил о создании кадрового резерва учителей с сохранением зарплаты
Министр образования Украины объявил о создании кадрового резерва учителей с сохранением зарплаты, Фото: freepik
Из-за ограничения дистанционного образования в Украине учителей будут привлекать к другим формам образования и включать в кадровый резерв с сохранением заработной платы.
Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесовой в эфире марафона «Единые новости».
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«Приказ (№ 850 об ограничении дистанционного обучения в школах — ред.) регулирует только формы образования. Исходя из моделирования по этому приказу, часть учителей… потеряет свою нагрузку. Мы всех привлечем к другим видам образования. Нам потребуется организовывать образование для разных категорий. Например, для детей за границей, которым нужно дать исключительно украиноведческий компонент», — сказал Лесовой.
Он добавил, что министерство также готовит кадровый резерв учителей, которые будут привлекаться к работе на деоккупированных территориях Украины.
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«Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить всех учителей. В частности, создан кадровый резерв учителей и принято политическое решение о сохранении им зарплаты», — сказал Лесовой.
Напомним, основной объем денег в образовательной субвенции направлен ​​на зарплату учителей. В этом году эту субвенцию увеличили на 15,5 миллиарда гривен.
По материалам:
Укрінформ
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